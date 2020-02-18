Судить "Шахтер" с "Бенфикой" будет менеджер по продажам, поставивший пенальти Пятову

При Бобби Мэддене украинские команды еще не побеждали. Эту традицию попытаются нарушить "горняки"

Бобби Мэдден / Фото: Getty Images

УЕФА назвал арбитров на первый матч 1/16 финала Лиги Европы между "Шахтером" и "Бенфикой", который состоится в четверг на харьковском стадионе "Металлист". Судить поединок будет бригада из Шотландии. Ранее спортивный директор "Бенфики" Руй Кошта назвал самого сильного игрока "Шахтера".

Судейская бригада на матч "Шахтер" – "Бенфика" 20 февраля

Главный рефери: Бобби Мэдден (Шотландия)

Ассистенты: Дуглас Росс, Дэвид Рум (оба – Шотландия)

Четвертый судья: Дон Робертсон (Шотландия)

Видеопомощники: Пол Тирни (Англия), Уильям Коллам (Шотландия)

Кстати, ради карьеры арбитра Бобби Мэдден в свое время бросил работу менеджера по продажам в одной из издательских компаний Шотландии.

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Отметим, что 41-летний Мэдден ранее уже не раз пересекался с украинскими командами. В частности, именно он работал на матче отбора к Евро-2020 Сербия – Украина (2:2), в котором уже на 8-й минуте назначил пенальти в ворота кипера дончан Андрея Пятова – кстати, за игру рукой защитником "Шахтера" Николаем Матвиенко.

Также этот шотландец обслуживал встречу группового этапа Лиги Европы сезона 2014/15 "Интер" – "Днепр" (2:1). В том матче Мэдден назначил пенальти в пользу днепрян, который не смог реализовать нынешний вингер дончан Евгений Коноплянка, а также удалил игрока "Интера" Раноккию.

Таким образом еще ни одна украинская команда при судействе Бобби Мэддена не побеждала. "Шахтер" может стать первой.

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