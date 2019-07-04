"Барселона" vs "Реал": названы даты матчей команд, которые стоят 2,5 миллиарда евро

Определился календарь чемпионата Испании на новый сезон. Первая битва титанов пройдет в октябре

"Барселона" vs "Реал". Фото: AFP

В четверг, 4 июля, стал известен календарь матчей испанской Ла Лиги на сезон-2019/20. Согласно ему, первое эль-класико в новом сезоне состоится 27 октября: "Барселона" и "Реал" встретятся на каталонском "Камп Ноу". Тогда как на мадридском "Сантьяго Бернабеу" гранды должны сыграть 1 марта. Эти поединки приходятся на 10-й и 26-й тур испанского чемпионата соответственно.

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Отметим, что авторитетный портал Transfermarkt считает "Реал" самой дорогой командой мирового футбола, оценивая весь состав "сливочных" в 1,28 миллиарда евро. Тогда как "Барселона" в этом рейтинге, уступая "МанСити", занимает третью строчку с ценником в 1,15 миллиарда евро.

Программа же стартового тура Ла Лиги, базовой датой для которого определили 17 августа, выглядит следующим образом:

Чемпионат Испании, 1 тур, 17 августа

Атлетик – Барселона

Хетафе – Атлетико

Сельта – Реал

Валенсия – Реал Сосьедад

Эспаньол – Севилья

Бетис – Вальядолид

Алавес – Леванте

Вильярреал – Гранада

Леганес – Осасуна

Мальорка – Эйбар

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Как мы писали ранее, Зидан посмотрит Лунина в деле: украинец едет с "Реалом" в турне. Победитель молодежного чемпионата мира еще раз попытается зацепиться за место в составе "Королевского клуба".

Также мы писали, что лидер "Карпат" покинул УПЛ ради второй лиги Испании. Полузащитник Сергей Мякушко впервые попробует себя за пределами Украины.

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