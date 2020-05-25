Судный день: сегодня окончательно определят дату возвращения футбольной Премьер-лиги Украины

Рестарт чемпионата может состояться и 30 мая, но вероятность такого развития событий крайне мала

Директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов в эфире программы "Великий Футбол" рассказал, что возобновление Премьер-лиги Украины может состояться и 30 мая, однако вероятность такого развития событий ничтожно мала. Спорт снова с нами! Даты рестарта турниров и чемпионатов

"На понедельник назначена встреча руководства Украинский ассоциации футбола и Премьер-лиги с представителями Министерства здравоохранения Украины. Будет решаться вопрос увеличения квоты в протоколе с пятидесяти человек, которые присутствуют на спортивных соревнованиях, до двухсот. Если в понедельник эта квота будет увеличена, то станет понятно, что можно возобновить чемпионат Украины уже со следующих выходных. Есть 10-15 процентов такой вероятности. Если не успевают – футбол увидим с 6 июня", – заявил Александр Денисов

Отметим, что за девять туров до финиша сезона лидером чемпионата Украины является "Шахтер", который опережает "Зарю" и "Динамо" на 13 баллов. Ранее Йожеф Сабо заявил, что, по его мнению, "Динамо" не является фаворитом в борьбе за "серебро" с "Зарей", "Десной" и "Александрией".

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