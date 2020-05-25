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Судный день: сегодня окончательно определят дату возвращения футбольной Премьер-лиги Украины

25 мая, 10:53

Олег Люлька

Рестарт чемпионата может состояться и 30 мая, но вероятность такого развития событий крайне мала

Директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов в эфире программы "Великий Футбол" рассказал, что возобновление Премьер-лиги Украины может состояться и 30 мая, однако вероятность такого развития событий ничтожно мала. Спорт снова с нами! Даты рестарта турниров и чемпионатов

"На понедельник назначена встреча руководства Украинский ассоциации футбола и Премьер-лиги с представителями Министерства здравоохранения Украины. Будет решаться вопрос увеличения квоты в протоколе с пятидесяти человек, которые присутствуют на спортивных соревнованиях, до двухсот. Если в понедельник эта квота будет увеличена, то станет понятно, что можно возобновить чемпионат Украины уже со следующих выходных. Есть 10-15 процентов такой вероятности. Если не успевают – футбол увидим с 6 июня", – заявил Александр Денисов

Отметим, что за девять туров до финиша сезона лидером чемпионата Украины является "Шахтер", который опережает "Зарю" и "Динамо" на 13 баллов. Ранее Йожеф Сабо заявил, что, по его мнению, "Динамо" не является фаворитом в борьбе за "серебро" с "Зарей", "Десной" и "Александрией".

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
23
19
2
2
59
15
44
59
Забитые 59
Пропущеные 15
Разница 44
Результаты последних матчей: П В В П В
2
ЗаряЗаряЗар
23
14
4
5
40
18
22
46
Забитые 40
Пропущеные 18
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В В В
3
ДинамоДинамоДин
23
14
4
5
45
18
27
46
Забитые 45
Пропущеные 18
Разница 27
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДеснаДеснаДес
23
13
4
6
37
16
21
43
Забитые 37
Пропущеные 16
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В В В П
5
АлександрияАлександрияАле
23
12
4
7
34
25
9
40
Забитые 34
Пропущеные 25
Разница 9
Результаты последних матчей: В П В Н П
6
КолосКолосКол
23
8
2
13
27
43
-16
26
Забитые 27
Пропущеные 43
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
4
11
28
34
-6
28
Забитые 28
Пропущеные 34
Разница -6
Результаты последних матчей: В В П В Н
8
МариупольМариупольМар
23
6
7
10
21
37
-16
25
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: П П В П П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
23
5
6
12
17
36
-19
21
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: Н Н П Н В
10
ВорсклаВорсклаВор
23
6
3
14
16
39
-23
21
Забитые 16
Пропущеные 39
Разница -23
Результаты последних матчей: Н В П В П
11
ОлимпикОлимпикОли
23
5
4
14
18
38
-20
19
Забитые 18
Пропущеные 38
Разница -20
Результаты последних матчей: Н П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

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Смотрите, как до паузы в чемпионате Украины "Динамо" обыграло "Александрию"

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карантин футбол Минздрав чемпионат Украины александр денисов

Источник: Канал Футбол

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