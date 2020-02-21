Судья объяснил защитнику "Шахтера", почему не засчитал гол "Бенфики" и назначил пенальти

В одном из первых матчей 1/16 финала Лиги Европы вчера "Шахтер" обыграл "Бенфику" в Харькове. Однако минимальное преимущество чемпиона Украины не гарантирует ему легкую жизнь в ответной встрече в Португалии.

Защитник "оранжево-черных" Николай Матвиенко поделился своими впечатлениями от поединка с "Бенфикой":

"Наверное, если бы нам перед матчем сказали, что выиграем 2:1, мы бы обрадовались. Все-таки первая встреча в году, а "Бенфика" сейчас на ходу. Мы создали больше моментов, однако пропустили нелепый гол, так что могли победить с большим счетом. Тяжело было, когда "Бенфика" перехватила инициативу и забила. Но контролировать мяч и игру всегда легче, поэтому последние десять минут в каждом из таймов, когда гости больше владели мячом, были сложными. Мы тактически сыграли хорошо: правильно располагались, контролировали мяч, принимали между линиями. Посмотрим, что будет в ответном матче. Ничего еще не ясно, и на выезде наверняка придется трудно".

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Также защитник рассказал, что именно произошло в эпизоде с голом в ворота "Шахтера":

"Меня обыграли, Пятов мяч отбил, и Кривцов хотел выбивать. Но у него из-за спины выскочил соперник, а Сергей его зацепил. Как сказал судья, если бы не было нарушения, то гол не засчитали бы из-за офсайда".

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Смотрите видеообзор матча "Шахтер" – "Бенфика"

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