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Судья передумал: Роналдиньо снова взят под стражу за подделку документов

7 марта, 08:58

Александр Трикиша

Знаменитый бразильский футболист прибыл в Парагвай по поддельным документам

Знаменитый бразильский футболист Роналдиньо снова взят под стражу в Парагвае. Чемпион мира вместе с братом прибыл в страну по поддельным документам, изначально против них не собирались выдвигать обвинения, так как ранее Роналдиньо не имел проблем с законом на территории Парагвая, но затем судья Мирко Валинотти постановил, что 39-летний Роналдинью и его брат снова должны быть взяты под стражу.

Добавим, что в Парагвае за подделку паспорта предусмотрен крупный штраф или лишение свободы на срок до одного года.

Напомним, ранее у Роналдиньо было заблокировано 57 объектов недвижимости в Бразилии из-за долга по штрафу, который его обязала выплатить прокуратура родной страны. Футболист должен был заплатить 2,3 млн евро за нанесение экологического ущерба при строительстве недвижимости в Порту-Алегри. При этом у него отобрали паспорт, запретив покидать пределы Бразилии.

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Роналдиньо за свою карьеру выступал в составе "ПСЖ", "Барселоны", "Милана", "Фламенго", "Атлетико Минейро", "Керетаро" и завершил карьеру в "Флуминенсе" в 2015 году. За национальную сборную Бразилии сыграл 97 матчей и забил 33 гола.

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Парагвай футболист Роналдиньо

Источник: Сегодня|Спорт

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