Футбольный судья-"убийца" украинских команд завершил карьеру

Венгерский рефери положил свисток на полку

Хорошо известный на весь мир венгерский футбольный арбитр Виктор Кашшаи объявил, что заканчивает судейскую карьеру. Сейчас ему 44 года, и теоретически он мог бы продолжать работать рефери и дальше. В Украине Кашшаи запомнили на чемпионате Европы 2012 года, когда судейская бригада с ним во главе не засчитала гол Марко Девича в ворота сборной Англии, хотя мяч пересек линию. Несмотря на тот ляп, уже в следующем сезоне Кашшаи судил полуфинал Лиги чемпионов "Бавария" – "Барселона". Незасчитанный гол на Евро-2012 до сих пор нередко вспоминают.

Ради справедливости стоит сказать, что ошибку в том эпизоде сделали двое помощников главного судьи: линейный и тот, что стоял за воротами в нескольких метрах от эпизода. Хотя и Виктор Кашшаи мог остановить игру в столь важном матче. Позже он, конечно же, признавал ошибку судейской бригады. А в Европе его считали одним из лучших.

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Правда, осенью 2018 года венгерский рефери снова начудил в гостевом для "Шахтера" матче Лиги чемпионов с "Манчестер Сити". Кашшаи назначил в ворота гостей пенальти, которого не было и близко: Стерлинг просто зацепился за газон.

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Последним для венгерского арбитра серьезным испытанием стал матч Лиги чемпионов "Атлетико" – "Локомотив" (2:0) 11 декабря 2019 года.

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