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Футбольный судья-"убийца" украинских команд завершил карьеру

4 января, 17:55

Венгерский арбитр Виктор Кашшаи провел в судействе почти 30 лет

Венгерский рефери положил свисток на полку

Венгерский рефери положил свисток на полку

Хорошо известный на весь мир венгерский футбольный арбитр Виктор Кашшаи объявил, что заканчивает судейскую карьеру. Сейчас ему 44 года, и теоретически он мог бы продолжать работать рефери и дальше. В Украине Кашшаи запомнили на чемпионате Европы 2012 года, когда судейская бригада с ним во главе не засчитала гол Марко Девича в ворота сборной Англии, хотя мяч пересек линию. Несмотря на тот ляп, уже в следующем сезоне Кашшаи судил полуфинал Лиги чемпионов "Бавария" – "Барселона". Незасчитанный гол на Евро-2012 до сих пор нередко вспоминают.

Ради справедливости стоит сказать, что ошибку в том эпизоде сделали двое помощников главного судьи: линейный и тот, что стоял за воротами в нескольких метрах от эпизода. Хотя и Виктор Кашшаи мог остановить игру в столь важном матче. Позже он, конечно же, признавал ошибку судейской бригады. А в Европе его считали одним из лучших.

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Правда, осенью 2018 года венгерский рефери снова начудил в гостевом для "Шахтера" матче Лиги чемпионов с "Манчестер Сити". Кашшаи назначил в ворота гостей пенальти, которого не было и близко: Стерлинг просто зацепился за газон.

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Последним для венгерского арбитра серьезным испытанием стал матч Лиги чемпионов "Атлетико" – "Локомотив" (2:0) 11 декабря 2019 года.

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