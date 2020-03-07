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Судья закрыл глаза на жестокий фол Месси: он должен был получить первую в клубной карьере красную карточку

7 марта, 22:57

Юрков Богдан

Рефери простил Месси грубость в моменте, когда аргентинца стоило удалять. После этого Лео забил победный мяч

Болельщиков "Реала" и не только возмутил грубый фол со стороны Месси в матче 27-го тура чемпионата Испании, в котором "Барселона" обыграла дома "Реал Сосьедад" 1:0 благодаря пенальти, реализованному на 81-й минуте Лионелем.

На 30-й минуте поединка, при счете 0:0, Месси в борьбе за покидавший поле мяч грубо наступил на ногу игроку "Сосьедада", который лишь чудом после такого приема со стороны аргентинца сумел продолжить игру и вообще избежал перелома.

Смотрите жестокий фол Месси

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За такое нарушение Лионеля Месси должны были удалить с поля. Наверняка, с этим согласилась бы и украинская арбитр Катерина Монзуль, показавшая четыре красные карточки в своих двух последних поединках после просмотра VAR. Однако испанский рефери Хуан Мунера не предъявил аргентинской звезде за его жестокий фол даже "горчичник".

Пользователи соцсетей, в особенности, фанаты "Реала" – вне себя от ярости. "Вы можете себе представить, чтобы за подобное остался безнаказанным Серхио Рамос?" – негодуют они.

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Отметим, что позже, на 42-й минуте матча "Барселона" – "Реал Сосьедад", рефери, но уже за другой фол, все-таки выписал Месси "горчичник". Сути дела это не меняет – согласно букве закона, Лионеля должны были до этого выгнать с поля.

Кстати, в 717 матчах за "Барселону" Лионель Месси получил 74 предупреждения. И ни одного удаления! То ли дело – сборная Аргентины. Там Лионеля удаляли дважды в 138 поединках.

Смотрите, как Месси с "Барселоной" добывал ничью в матче Лиги чемпионов против "Наполи"

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Барселона чемпионат Испании Лионель Месси судьи Реал Сосьедад

Источник: Сегодня|Спорт

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