Судью, который помог Андрею Шевченко, использовали французские наркоторговцы
Под прикрытием известного футбольного рефери Клемана Тюрпена преступники торговали коноплей
Во Франции группа лиц обвиняется в перевозке наркотиков. Для прикрытия использовали известного футбольного рефери. Запрещенные вещества курсировали между Бельгией и Францией при помощи автомобилей, в том числе машины, зарегистрированной якобы на Клемана Тюрпена – авторитетного французского футбольного арбитра. Впрочем, фото на удостоверении личности хозяина авто не соответствовало внешности судьи.
Как сообщает L’Équipe, полиции удалось арестовать лидера преступной группировки – ненастоящего Клемана Тюрпена. В его автомобиле был обнаружен арсенал оружия, в том числе ракетная установка, штурмовая винтовка и пулеметы, а также деньги и часы стоимостью 1,2 млн евро. Интересно, что наркоторговцы также использовали фамилию нападающего "ПСЖ" и сборной Франции Килиана Мбаппе для обозначения своих запасов конопли.
"Я часто говорю, что судейский мир – это опасный бизнес", – пошутил в связи с этой историей арбитр Клеман Тюрпен.
Напомним, Тюрпен был судьей недавнего матча сборной Украины против Португалии, в котором команда Андрея Шевченко смогла устоять перед атаками Криштиану Роналду. Поединок завершился вничью 0:0. При этом на последних минутах Тюрпен имел все основания назначить одиннадцатиметровый в ворота сборной Украины за падение игрока хозяев после контакта с Миколенко. Однако, к счастью для украинцев, французский арбитр проигнорировал этот фол.
Как сообщалось ранее, скандал, связанный с судейским решением, вспыхнул в Ивано-Франковске. Там в отместку за назначенный пенальти арбитру заехали по лицу.
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