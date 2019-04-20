Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,84
30,19
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Судью, который помог Андрею Шевченко, использовали французские наркоторговцы

Сегодня, 13:48

Под прикрытием известного футбольного рефери Клемана Тюрпена преступники торговали коноплей

Тюрпен в матче Португалия - Украина
Тюрпен в матче Португалия - Украина. Фото: Getty Images

Во Франции группа лиц обвиняется в перевозке наркотиков. Для прикрытия использовали известного футбольного рефери. Запрещенные вещества курсировали между Бельгией и Францией при помощи автомобилей, в том числе машины, зарегистрированной якобы на Клемана Тюрпена – авторитетного французского футбольного арбитра. Впрочем, фото на удостоверении личности хозяина авто не соответствовало внешности судьи.

Как сообщает L’Équipe, полиции удалось арестовать лидера преступной группировки – ненастоящего Клемана Тюрпена. В его автомобиле был обнаружен арсенал оружия, в том числе ракетная установка, штурмовая винтовка и пулеметы, а также деньги и часы стоимостью 1,2 млн евро. Интересно, что наркоторговцы также использовали фамилию нападающего "ПСЖ" и сборной Франции Килиана Мбаппе для обозначения своих запасов конопли.

"Я часто говорю, что судейский мир – это опасный бизнес", – пошутил в связи с этой историей арбитр Клеман Тюрпен.

Напомним, Тюрпен был судьей недавнего матча сборной Украины против Португалии, в котором команда Андрея Шевченко смогла устоять перед атаками Криштиану Роналду. Поединок завершился вничью 0:0. При этом на последних минутах Тюрпен имел все основания назначить одиннадцатиметровый в ворота сборной Украины за падение игрока хозяев после контакта с Миколенко. Однако, к счастью для украинцев, французский арбитр проигнорировал этот фол.

Как сообщалось ранее, скандал, связанный с судейским решением, вспыхнул в Ивано-Франковске. Там в отместку за назначенный пенальти арбитру заехали по лицу.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег футбол, судья, Сборная Украины, чемпионат Франции, сборная Португалии, Евро-2020

Вы сейчас просматриваете новость " Судью, который помог Андрею Шевченко, использовали французские наркоторговцы". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Сегодня|Спорт , ua.tribuna.com

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Матч "Динамо" – "Шахтер" рассудит нефартовый для Хацкевича арбитр

18 апреля, 15:14

При судействе Виталия Романова коуч киевлян потерпел первое поражение от Фонсеки в УПЛ

Хоккеист ударом в голову отправил судью в нокдаун

19 марта, 09:44

Инцидент произошел в поединке любительских команд в Канаде, после чего делом занялась полиция

В сеть слили масштабный компромат о российской войне в Украине

Знаменитая певица объявила о беременности в 44 года

Казахстанский боксер неожиданно нокаутирован в США

Долгожданное лето разочарует украинцев: неутешительный прогноз

Как понять, что в организме не хватает магния

В центр Киева вошла военная техника, движение заблокировано

Что бойфренд Гросу думает о ее «пластике»: откровения певицы

8 признаков, которые выдают неверного мужчину

Роскошная жизнь Лео Месси. Шикарный самолет, золотой телефон

Ученые обнаружили новую причину мерцательной аритмии

Рюкзаки и сумки на все случаи жизни. В "Цитрусе" скидки

Умные фитнес-браслеты по "копеечным" ценам

Криштиану Роналду показал, как "Ювентус" обделался в Лиге чемпионов

Сегодня, 09:23

Появилось видео невероятно самокритичной реакции звезды туринцев на вылет команды из еврокубков

С улыбками на лицах: Беринчик и Аракава взвесились и посмотрели друг другу в глаза

Вчера, 14:20

Украинец оказался легче японца на 200 грамм

Кто сыграет в полуфинале Лиги Европы: список пар и даты матчей

Вчера, 09:15

Финальный поединок состоится 29 мая в Баку на Олимпийском стадионе

"Славия" преподала урок "Динамо", как играть с "Челси". Обзор матча Лиги Европы

Вчера, 09:11

Голы и лучшие моменты ответного матча 1/4 финала Лиги Европы в Лондоне

"Манчестер Сити" обыграл "Тоттенхэм" в невероятном по накалу поединке, но вылетел из Лиги чемпионов

17 апреля, 23:38

Онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЛЧ "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" с яркими фото со стадиона и видеоповторами голов

Бабченко пожизненно запретили писать посты в Facebook

Дети довели до слез: близнецы трогательно поздравили Пугачеву

9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам