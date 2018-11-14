Судью наказали за то, что он заставил футболисток играть в "камень, ножницы, бумагу"

Британский футбольный арбитр Дэвид МакНамара получил трехнедельную дисквалификацию после того, как перед матчем женских команд он попросил капитанов сыграть в "камень, ножницы, бумагу", чтобы определить того, кто получит право разводить с центра поля.

МакНамара был назначен на игру английской Суперлиги между "Манчестер Сити" и "Редингом", которая состоялась 26 октября. Выйдя на поле, арбитр обнаружил, что забыл монету для жеребьевки в раздевалке. МакНамара принял решение не затягивать начало матча и предложил капитанам команд провести жеребьевку столь необычным способом.

Как отмечает The Mirror, на стадионе присутствовало более тысячи человек, и большинство из них были, мягко говоря, удивлены происходящим на поле.

"Футбольная ассоциация Англии может подтвердить, что арбитр Дэвид МакНамара отстранен от работы на 21 день, начиная с понедельника, 26 ноября. Он признал, что действовал не в интересах футбола", – пояснил изданию официальный представитель Футбольной ассоциации Англии.

Напомним, что несколько лет назад итальянский судья был дисквалифицирован за досрочную остановку матча при счете 31:0. Поединок юношеской лиги Италии между "Понте-Ронкой" и "Персисето 85" был остановлен до 60-й минуты в связи с очевидным преимуществом гостей. Однако из-за нарушения регламента матч пришлось полностью переиграть.