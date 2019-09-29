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Сухое дерби Мадрида: обзор матча "Атлетико" – "Реал" в чемпионате Испании

29 сентября, 00:46

Обзор центрального матча 6-го тура чемпионата Испании

Мадридское дерби между "Атлетико" и "Реалом" в шестом туре чемпионата Испании завершилось нулевой ничьей. Поединок выдался достаточно равным при небольшом количестве опасных моментов – лишь четырежды на двоих команды сумели обить в створ ворот. Мы проводили онлайн матча "Атлетико" – "Реал".

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Сохранив свои ворота в неприкосновенности, "Реал" остался на верхушке турнирной таблицы Примеры. "Атлетико" располагается на третьем месте, отставая от "Королевского клуба" на 1 балл. Тем не менее позиции Зидана у руля "сливочных" остаются непрочными – в "Реал" продолжают активно сватать Моуринью.

"Атлетико" – "Реал" – 0:0

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"Атлетико": Облак, Триппьер, Лоди (Лемар, 61), Савич, Хименес, Витоло (Корреа, 46), Коке, Сауль, Томас, Жоау Феликс (Льоренте, 70), Диего Коста.

"Реал": Куртуа, Рамос, Карвахаль, Варан, Начо, Каземиро, Вальверде (Модрич, 68), Бэйл, Кроос, Азар (Хамес, 77), Бензема (Йович, 88).

Предупреждения: Начо (22), Варан (69), Томас (90).

Добавим, что ранее "Барселона" впервые выиграла на выезде. Каталонцы победили "Хетафе" благодаря голам Суареса и Фирпо, а вратарь команды Марк-Андре тер Стеген стал первым голкипером команды в 21 веке, кто сделал результативную передачу.

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Источник: Сегодня|Спорт

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