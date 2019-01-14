Сульшер "бьет" Поччетино и рекорд Басби, Салах обходит Раша: обзор футбольных чемпионатов

Главным вопросом центрального матча тура "Тоттенхэм" – "МЮ" было: сможет ли Сульшер побить рекорд Мэтта Басби, добыв шестую победу подряд после назначения на должность тренера. Сам норвежец говорил, что для него сам факт этого достижения не имеет значения. Явно перестраховывался: манкунианцы не побеждали в гостях "шпор" с марта 2012-го. К тому же Сульшер не смог рассчитывать на всех сильнейших: вне игры оказались Байи, Смоллинг и Алексис Санчес, до последнего под вопросом было участие в матче Погба. Француз в итоге все же вышел в старте и соорудил гол "в раздевалку", которому суждено было стать победным. Приняв мяч в центре, Поль сделал зрячий заброс метров на 40 вперед, точно на ход Рэшфорду, а тот, выиграв забег у Вертонгена, из правого угла штрафной пробил низом по диагонали под дальнюю стойку — 0:1. При этом Погба так радовался забитому мячу, будто это именно он огорчил своего партнера по сборной Льориса.

Во втором тайме хозяева прибавили и могли не только сравнять счет, но и устроить "красным дьяволам" форменный разгром, если бы не поймавший кураж де Хеа. Испанский кипер "МЮ" выдал с полдюжины феноменальных сейвов, не позволив лидеру лондонцев Кейну продлить забивную серию до рекордных для себя семи матчей. И одновременно помог Сульшеру стать тренером-рекордсменом. Интересно, что до этого "Тоттенхэм" и МЮ попеременно побеждали в 8 очных поединках АПЛ, и вчера как раз была очередь манкунианцев.

"Ливерпуль" не без трудностей справился с "Брайтоном" (1:0), забив единственный мяч с пенальти, который реализовал Салах. Египтянин, играя за "мерсисайдцев", отметился в АПЛ уже 46-й раз, обошел Иана Раша и вышел на 8-е место по результативности в чемпионате в истории клуба. "Арсенал" проиграл второй раз за три последних тура АПЛ. На этот раз в дерби "Вест Хэму" (0:1). "Челси" справился с "Ньюкаслом" (2:1). А Маурицио Сарри рассказал, как обычно реагирует на поражения: "Когда моя команда проигрывает, я обычно иду в парикмахерскую. И так на протяжении пяти последних лет".

Испания. "Атлетико" в своем стиле обыграл "Леванте" (1:0). Антуан Гризманн реализовал пенальти, забив в пятом матче подряд и отметившись седьмым голом в семи последних матчах "матрасников". За победой "Леганеса" над "Уэской" (1:0) Андрей Лунин наблюдал со скамейки запасных. Интересно, что, по информации испанской прессы, "Уэска" сделала предложение "Реалу" об аренде Лунина и рассчитывает на него как на основного вратаря.

В то же время в "Леганес" перешел украинец Василий Кравец. Его бывший клуб, "Карпаты", и нынешний, "Луго", получат по миллиону евро – по данным СМИ, трансфер обошелся в два миллиона. "Валенсия", имея колоссальное преимущество в игре с "Вальядолидом", снова потеряла очки (1:1), расписав уже одиннадцатую ничью в 19 турах Примеры. Левантийцы забили лишь 17 голов, хотя нанесли 263 удара по воротам соперников, что является худшим показателем реализации в чемпионате.

Италия. Розыгрыш Серии А возобновится в следующие выходные, в среду "Милан" и "Ювентус" в Саудовской Аравии с запозданием разыграют Суперкубок страны, а пока что проходят матчи Копа Италия. "Милан" выбил "Сампдорию" (2:0) благодаря дублю Кутроне, который он оформил уже в первом экстратайме. В концовке основного времени за "россонери" дебютировал бразилец Лукас Пакета, который присоединился к команде зимой и стоил 35 миллионов евро. После матча у Гаттузо спросили о возможном переходе Игуиана в "Челси", на что он ответил: "Если бы все зависело от меня, я бы позвал его к себе домой, запер бы в комнате и каждые два-три часа бросал бы ему еду". "Ювентус" спокойно обыграл "Болонью" (2:0) и в 12-й раз кряду вышел в четвертьфинал Кубка страны, что является рекордом турнира.

Франция. "ПСЖ" обыграл "Амьен" (3:0), забив все голы во втором тайме, и первым в истории Лиги 1 набрал 50 очков после 18 туров. Только парижане и "Ювентус" из топ-5 чемпионатов до сих пор ни разу не проиграли.