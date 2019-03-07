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Сульшер творит сенсацию в Париже: "МЮ" обыгрывает "ПСЖ" и выходит в четвертьфинал Лиги чемпионов

Сегодня, 00:03

Решающий гол в матче был забит с пенальти после просмотра видеоповтора

Фото: AFP
Сульшер творит сенсацию в Париже: "МЮ" обыгрывает "ПСЖ" и выходит в четвертьфинал Лиги чемпионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/043/676/5c80436765bf9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/043/676/5c80436765bf9.jpg Футбол Решающий гол в матче был забит с пенальти после просмотра видеоповтора

Английский Манчестер Юнайтед по сумме двух матчей сенсационно обыграл "ПСЖ" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал турнира. "Сегодня" вели онлайн "ПСЖ" – "Манчестер Юнайтед" с видеоповторами голов. "Манчестер Юнайтед" начал поединок активно и уже на второй минуте открыл счет. Соавтором мяча стал защитник "ПСЖ" Керер в просто ситуации практически подарил его Ромелу Лукаку, Бельгийцу оставалось только быграть Буффон и попасть с острого угла в пустые ворота.

Парижане быстро отошли от пропущенного мяча и полностью завладели инициативой в матче, что вылилось в быстрый ответный мяч – Хуан Бернат откликнулся на передачу от Мбапппе и замкнул дальнюю штангу.

На этом хозяева поля не остановились и продолжили нагнетать атмосферу у чужих ворот. О тотальном преимуществе "ПСЖ" говорит статистика – на 20-ю минуту владение мячом было 88 процентов на 12 в пользу французов. А сравнение передач и вовсе фантастической 288 против 49.

Но команда Сульшера, игравшая сегодня практически в экспериментальном составе, нашла в себе силы отличиться еще раз. Маркус Рашфорд решился на дальний удар, Буффон не сумел зафиксировать мокрый мяч, а первым на добивание успел Лукаку. После второго пропущенного мяча хозяева поля занервничали и позволили гостям немного выровнять статистику.

Второй тайм выдался немного беднее на опасные моменты здесь уже каждая ошибка была на вес золота. Фактически единственный опасный момент создали парижане за пять минут до финального свистка, когда Менье после неудачного выхода Мбаппе один на один с Де Хеа пробил в штангу.

Но развязка встречи случилась уже в компенсированное время. После дальнего удара Далота мяч порал в руку защитнику. Рефери пересмотрел видеоповтор и назначил пенальти, который реализовал Маркус Рашфорд. Фантастика, команда Уле-Гуннара Сульшера стала первой командой в истории, которая выходит следующий раунд после домашнего поражения 0:2 в первом матче.

"ПСЖ" – "Манчестер Юнайтед" – 1:3
Голы: Бернат (12) – Лукаку (2, 30), Рашфорд (90+3, пен)

"ПСЖ": Буффон, Кимпембе, Тиаго Силва, Маркиньос, Дани Алвес (Кавани, 90+3), Ди Мария, Верратти, Керер (Паредес, 70), Дракслер (Менье, 70), Бернат, Мбаппе.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Байи (Диогу Далот, 36), Линделеф, Шоу, Смоллинг, Мактомини, Фред, Перейра (Чонг, 80), Янг (Гринвуд, 87), Лукаку, Рэшфорд.

Предупреждения: Ди Мария (34), Паредес (75), Шоу (90+7).

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Тег Лига чемпионов, Манчестер Юнайтед, псж

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Сегодня|Спорт

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