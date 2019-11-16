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Сумасшедшая Италия побила рекорд 80-летней давности

16 ноября, 09:50

Команду Роберто Манчини не остановить

Роберто Манчини

Роберто Манчини / Фото: AFP

Сборная Италии уверенно обыграла Боснию и Герцеговину в матче отбора на чемпионат Европы-2020. Эта победа стала десятой подряд для Скуадры Адзурры в официальных и товарищеских поединках.

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Таким образом, команда Роберто Манчини установила новый рекорд. Предыдущее достижение в девять побед подряд было установлено 80 лет назад — в 1939 году, когда сборной Италии руководил Витторио Поццо.

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Также победа над Боснией и Герцеговиной стала для сборной Италии шестой подряд на выезде. Прежний рекорд в пять побед в гостях был установлен в 1963 году.

Италия досрочно вышла финальную часть чемпионата Европы

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Напомним, накануне в товарищеском матче в Запорожье Украина обыграла Эстонию благодаря единственному голу в добавленное время, автором которого стал Роман Безус. Ничья в заключительном отборочном поединке с сербами 17 ноября гарантировано сделает "сине-желтых" сеяными на жеребьевке финальной части Евро-2020, что позволит команде Андрея Шевченко получить там соперников попроще.

Смотрите, как Украина обыгрывала Эстонию

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сборная Италии Евро-2020 Роберто Манчини

Источник: OptaJoe

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