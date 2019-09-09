Сумасшедшая поддержка и награждение орденом: как прошла открытая тренировка сборной в Днепре

На отрытую тренировку пришло семь тысяч человек

Сборная Украины открытая тренировка / Фото: ФФУ

В понедельник, девятого сентября, на "Днепр-Арене" прошла открытая тренировка сборной Украины в преддверии товарищеской игры против Нигерии. Ранее своими эмоциями от грядущей встречи поделился главный тренер команды – Андрей Шевченко.

Поддержать "сине-желтых" во время их подготовки к товарищескому матчу пришло более семи тысяч болельщиков.

Перед началом занятия президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко вручил орден "За заслуги" III степени чемпиону мира среди 20-летних, лучшему голкиперу чемпионата мира-2019 (U-20) Андрею Лунину.

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Дольше всего фанаты не отпускали Евгения Коноплянку и Александра Зинченко.

Отметим, что игра против Нигерии состоится 10 сентября. Сборная Украины не играла в Днепре на протяжении 10 лет. В последний раз национальная команда играла на этой арене в 2009 году, когда переиграла сборную Англии в отборе на ЧМ-2010.

Ранее мы писали, что аналитики назвали неожиданного лучшего игрока матча Литва – Украина. По тактико-техническим показателям звание Man of the Match получил Малиновский. Болельщики с этим не согласны – они отдают предпочтение Марлосу.

Смотрите обзор матча Литва – Украина:

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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