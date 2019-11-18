Сумасшедшая заруба в Группе D и другие матчи отбора на Евро-2020

Все о поединках понедельника в квалификации

Дания - Швейцария / Фото: Twitter

Ранее, национальная сборная Украины успешно вышла на Евро-2020 с первого места, сыграв вничью со сборной Сербией. Теперь же за путевку в финальную часть Евро буду бороться остальные команды. Интересной обещает быть борьба в группе D.

Обзор матча Сербия – Украина (2:2)

Группа D

21:45 Гибралтар – Швейцария

Букмекеры: 2,25-5,10-1,55

21:45 Ирландия – Дания

Букмекеры: 3,25-3,25-2,35

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N Команды И В Н П М О 1 ДАНИЯ 7 4 3 0 22-5 15 2 ШВЕЙЦАРИЯ 7 4 2 1 13-5 14 3 ИРЛАНДИЯ 7 3 3 1 6-4 12 4 ГРУЗИЯ 8 2 2 4 7-11 8 5 ГИБРАЛТАР 7 0 0 7 2-25 0

Группа F

21:45 Испания – Румыния

Букмекеры: 1,21-6,70-14,50

21:45 Швеция – Фарерские острова

Букмекеры: 1,05-11,50-39,00

21:45 Мальта – Норвегия

Букмекеры: 39,00-10,00-1,07

N Команды И В Н П М О 1 ИСПАНИЯ 9 7 2 0 26-5 23 2 ШВЕЦИЯ 9 5 3 1 20-9 18 3 РУМЫНИЯ 9 4 2 3 17-10 14 4 НОРВЕГИЯ 9 3 5 1 17-10 14 5 ФАРЕРЫ 9 1 0 8 4-27 3 6 МАЛЬТА 9 1 0 8 2-25 3

Группа J

21:45 Греция – Финляндия

Букмекеры: 2,00-3,30-4,15

21:45 Италия – Армения

Букмекеры: 1,13-8,50-28,00

21:45 Лихтенштейн – Босния и Герцеговина

Букмекеры: 23,00-8,90-1,10

N Команды И В Н П М О 1 ИТАЛИЯ 9 9 0 0 28-3 27 2 ФИНЛЯНДИЯ 9 6 0 3 15-8 18 3 ГРЕЦИЯ 9 3 2 4 10-13 11 4 АРМЕНИЯ 9 3 1 5 13-16 10 5 БОСНИЯ 9 3 1 5 17-17 10 6 ЛИХТЕНШТЕЙН 9 0 2 7 2-28 2

Напомним, перед матчем с сербами сборная Украины потренировалась на Эстонии, обыграв ее в товарищеском матче в Запорожье со счетом 1:0. Победный мяч в добавленное время со штрафного забил Роман Безус.

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