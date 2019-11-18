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Сумасшедшая заруба в Группе D и другие матчи отбора на Евро-2020

18 ноября, 10:02

Все о поединках понедельника в квалификации

Дания - Швейцария

Дания - Швейцария / Фото: Twitter

Ранее, национальная сборная Украины успешно вышла на Евро-2020 с первого места, сыграв вничью со сборной Сербией. Теперь же за путевку в финальную часть Евро буду бороться остальные команды. Интересной обещает быть борьба в группе D.

Обзор матча Сербия – Украина (2:2)

Группа D

21:45 Гибралтар – Швейцария
Букмекеры: 2,25-5,10-1,55

21:45 Ирландия – Дания
Букмекеры: 3,25-3,25-2,35

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N

Команды

ИВНПМО
1 ДАНИЯ743022-515
2 ШВЕЙЦАРИЯ742113-514
3 ИРЛАНДИЯ73316-412
4 ГРУЗИЯ82247-118
5 ГИБРАЛТАР70072-250

Группа F

21:45 Испания – Румыния
Букмекеры: 1,21-6,70-14,50

21:45 Швеция – Фарерские острова
Букмекеры: 1,05-11,50-39,00

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21:45 Мальта – Норвегия
Букмекеры: 39,00-10,00-1,07

N

Команды

ИВНПМО
1ИСПАНИЯ972026-523
2 ШВЕЦИЯ953120-918
3 РУМЫНИЯ942317-1014
4 НОРВЕГИЯ935117-1014
5 ФАРЕРЫ91084-273
6 МАЛЬТА91082-253

Группа J

21:45 Греция – Финляндия
Букмекеры: 2,00-3,30-4,15

21:45 Италия – Армения
Букмекеры: 1,13-8,50-28,00

21:45 Лихтенштейн – Босния и Герцеговина
Букмекеры: 23,00-8,90-1,10

N

Команды

ИВНПМО
1ИТАЛИЯ990028-327
2 ФИНЛЯНДИЯ960315-818
3 ГРЕЦИЯ932410-1311
4 АРМЕНИЯ931513-1610
5 БОСНИЯ931517-1710
6 ЛИХТЕНШТЕЙН90272-282

Напомним, перед матчем с сербами сборная Украины потренировалась на Эстонии, обыграв ее в товарищеском матче в Запорожье со счетом 1:0. Победный мяч в добавленное время со штрафного забил Роман Безус.

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