Сумасшедшая заруба в Группе D и другие матчи отбора на Евро-2020

Ранее, национальная сборная Украины успешно вышла на Евро-2020 с первого места, сыграв вничью со сборной Сербией. Теперь же за путевку в финальную часть Евро буду бороться остальные команды. Интересной обещает быть борьба в группе D.
Обзор матча Сербия – Украина (2:2)
Группа D
21:45 Гибралтар – Швейцария
Букмекеры: 2,25-5,10-1,55
21:45 Ирландия – Дания
Букмекеры: 3,25-3,25-2,35
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ДАНИЯ
|7
|4
|3
|0
|22-5
|15
|2
|ШВЕЙЦАРИЯ
|7
|4
|2
|1
|13-5
|14
|3
|ИРЛАНДИЯ
|7
|3
|3
|1
|6-4
|12
|4
|ГРУЗИЯ
|8
|2
|2
|4
|7-11
|8
|5
|ГИБРАЛТАР
|7
|0
|0
|7
|2-25
|0
Группа F
21:45 Испания – Румыния
Букмекеры: 1,21-6,70-14,50
21:45 Швеция – Фарерские острова
Букмекеры: 1,05-11,50-39,00
21:45 Мальта – Норвегия
Букмекеры: 39,00-10,00-1,07
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ИСПАНИЯ
|9
|7
|2
|0
|26-5
|23
|2
|ШВЕЦИЯ
|9
|5
|3
|1
|20-9
|18
|3
|РУМЫНИЯ
|9
|4
|2
|3
|17-10
|14
|4
|НОРВЕГИЯ
|9
|3
|5
|1
|17-10
|14
|5
|ФАРЕРЫ
|9
|1
|0
|8
|4-27
|3
|6
|МАЛЬТА
|9
|1
|0
|8
|2-25
|3
Группа J
21:45 Греция – Финляндия
Букмекеры: 2,00-3,30-4,15
21:45 Италия – Армения
Букмекеры: 1,13-8,50-28,00
21:45 Лихтенштейн – Босния и Герцеговина
Букмекеры: 23,00-8,90-1,10
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ИТАЛИЯ
|9
|9
|0
|0
|28-3
|27
|2
|ФИНЛЯНДИЯ
|9
|6
|0
|3
|15-8
|18
|3
|ГРЕЦИЯ
|9
|3
|2
|4
|10-13
|11
|4
|АРМЕНИЯ
|9
|3
|1
|5
|13-16
|10
|5
|БОСНИЯ
|9
|3
|1
|5
|17-17
|10
|6
|ЛИХТЕНШТЕЙН
|9
|0
|2
|7
|2-28
|2
Напомним, перед матчем с сербами сборная Украины потренировалась на Эстонии, обыграв ее в товарищеском матче в Запорожье со счетом 1:0. Победный мяч в добавленное время со штрафного забил Роман Безус.
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