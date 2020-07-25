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Сумасшедшие деньги получил на усиление команды главный тренер "МанСити"

25 июля, 16:40

Елена Павлова Елена Павлова

В летнее трансферное окно "горожане" намерены серьезно закупиться

Оставшись в этом сезоне только с Кубком Лиги и "серебром" чемпионата, английский "Манчестер Сити" намерен серьезно усилить свой состав в летнее трансферное окно – сообщает Sport.es. Мы также писали, что бывшая звезда "МанСити" и "Барселоны" тренируется с клубом четвертого дивизиона Англии.

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По информации испанского издания, руководство прошлогоднего чемпиона Премьер-лиги готово выделить на трансферы главному тренеру команды Хосепу Гвардиоле порядка 300 миллионов фунтов – почти 330 миллионов евро. Приоритетными для усиления "горожане" считают позиции центрального защитника, вингера и атакующего полузащитника. Отмечается, что в центр обороны "Манчестер Сити" хочет приобрести сразу двух футболистов — правоногого и левоногого.

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Ранее мы также сообщали, что украинец Зинченко поучаствовал в разгроме "Уотфорда" в прошлом туре чемпионата Англии. "Манчестер Сити" забил четыре "сухих" мяча аутсайдеру, однако, независимо от своего результата в заключительном 38-м туре, уже никуда не подвинется со второй строчки в турнирной таблице. Досрочно Премьер-лигу выиграл "Ливерпуль" – спустя 30 лет после предыдущего триумфа.

Смотрите, как "МанСити" выступал в нынешнем сезоне в Лиге чемпионов

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