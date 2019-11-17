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Сумасшедшие крики и страстный поцелуй в губы: реакция Зинченко после гола Беседина на последних секундах

17 ноября, 18:33

Александр был очень рад ничьей с Сербией

Александр Зинченко

Александр Зинченко / Фото: Instagram

Сборная Украины в матче отбора на Евро-2020 сыграла вничью со сборной Сербией. Мы вели онлайн матча Сербия – Украина с видео голов и яркими фото.

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Этот поединок пропускал полузащитник национальной команды – Александр Зинчено. Игрок "Манчестер Сити" смотрел ключевой матч по телевизору и был неистово рад забитому голу от Артема Беседина.

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Реакция Зинченко на ничью сборной Украины в матче с Сербией Видео: Instagram

После забитого мяча Александр прыгал от счастья, а после этого страстно поцеловал свою девушку – Владу Седан.

Напомним, после победы над командой Роналду Зинченко дурачился вовсю: врывался в прямой эфир во время флеш-интервью Ярмоленко и Романчука и скандировал: "Мы на Евро!!!"

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Ну а вскоре после обыгрыша Португалии Зинченко предложил руку и сердце Владе Седан, получив в ответ "самое главное "да" в своей жизни".

Напомним, перед матчем с сербами сборная Украины потренировалась на Эстонии, обыграв ее в товарищеском матче в Запорожье со счетом 1:0. Победный мяч в добавленное время со штрафного забил Роман Безус.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины сборная Сербии Александр Зинченко Артем Беседин

Источник: Сегодня|Спорт

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