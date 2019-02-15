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Сумасшедший дебют и "турбо" Тайсона: обзор матча "Шахтер" – "Айнтрахт"

Сегодня, 08:20

Седьмая подряд домашняя ничья "Шахтера" против немецких команд: все решится во Франкфурте через неделю

"Шахтер" в меньшинстве сыграл вничью с "Айнтрахтом"
"Шахтер" в меньшинстве сыграл вничью с "Айнтрахтом". Фото: AFP
Сумасшедший дебют и "турбо" Тайсона: обзор матча "Шахтер" – "Айнтрахт" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/659/f3a/5c6659f3a420f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/659/f3a/5c6659f3a420f.jpg Футбол Седьмая подряд домашняя ничья "Шахтера" против немецких команд: все решится во Франкфурте через неделю

Как и обещали накануне синоптики, в четверг к вечеру в Харькове подморозило. И, видимо, чтобы не замерзнуть, "Шахтер" и "Айнтрахт" решили обойтись без раскачки. События в матче развивались с калейдоскопической быстротой. Отбив пару немецких наскоков, "Шахтер" завладел мячом и начал разыгрывать многоходовку на чужой половине в своем стиле. Но стоило кому-то из "горняков" чуть обрезаться, последовала длинная передача на ход Ребичу, и Степаненко остановил хорвата лишь ценой желтой карточки. "Горчичник" у Тараса уже на 6-й минуте, зная его жесткую манеру игры, сам по себе не сулил хозяевам ничего хорошего. Так еще и привел к голу в их ворота. Подача со штрафного нашла голову Хинтереггера, от которой мяч юркнул в ближний угол. Пятов вроде бы и среагировал, но с мячом оказался в сетке – 0:1. По иронии судьбы, почти ровно семь лет назад Хинтереггер уже забивал на этом стадионе, еще играя в "Зальцбурге", в матче против "Металлиста", но тогда – в свои ворота...

Но радость австрийца и его партнеров была недолгой. В ответной атаке Мораеса толкает Ндика, и это пенальти. Марлос с "точки" пробил ювелирно – Трапп даже чуть коснулся мяча, но отбить не смог – 1:1.

И тут же качели фортуны снова качнулись в сторону гостей. Степаненко получил вторую желтую, уже на 11-й минуте оставив "Шахтер" в меньшинстве. Когда уходил в подтрибунку, некоторые фанаты пытались его подбодрить: "Тарас, мы с тобой!", но для опорника дончан это было слабое утешение.

Получив "минус одного",  "сушить" игру особо не получалось. Йович чуть не попал в рамку, закручивая в дальнюю "девятку", а Ребич – целясь в ближний угол. А перед самым перерывом Пятов перевел на угловой хлесткий выстрел Гачиновича. От гола "в раздевалку" Андрей спас, а вот от мяча "из раздевалки", увы, не уберег – на 50-й минуте Костич замкнул подачу с фланга, 1:2. Дальше удар Ребича Пятов вытащил из-под перекладины, а Йович из района 11 метров не попал в створ... Ответ пришел от Тайсона. Включив турбо, бразилец улетел от защитников и пробил мимо Траппа – 2:2! Сравняли, играя в меньшинстве!

Седьмая подряд домашняя ничья Шахтера против немецких команд. И все решится во Франкфурте через неделю.

Обзор матча "Шахтер" – "Айнтрахт" – 2:2

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Тег Лига Европы, Шахтер Донецк, Айнтрахт

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АВТОР:

Кинзерский Эдуард

Источник:

Сегодня|Спорт

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