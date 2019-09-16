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Сумасшедший Ибрагимович переписал историю "Гэлакси", забив три мяча "Канзасу"

16 сентября, 10:22

Шведский нападающий стал рекордсменом своего американского клуба по голам за один сезон

Златан Ибрагимович

Златан Ибрагимович / Фото: Reuters

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович забил три мяча в матче Североамериканской футбольной лиги с командой "Спортинг Канзас Сити". Поединок завершился победой клуба Златана со счетом 7:2.

37-летний швед сделал второй хет-трик в текущем турнире, на его счету также 6 дублей. А всего в 25 матчах сезона Ибрагимович забил уже 26 голов и по количеству мячей за один чемпионат стал рекордсменом "Лос-Анджелес Гэлакси", опередив Карлоса Руиса (24 гола в 2002 году).

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При этом в гонке бомбардиров сезона в MLS Ибрагимович занимает второе место, уступая полузащитнику "Лос-Анджелеса" Карлосу Веле (28 голов).

Смотрите, как Ибрагимович штамповал голы в Европе

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Ранее сообщалось, что Златан Ибрагимович удостоится памятника в родной Швеции. Статуя станет подарком форварду от Ассоциации футбола страны. Высота монумента составит 2,7 метра, а его вес будет около 500 кг.

Также мы писали, что Ибрагимович ударом ниндзя едва не сломал пальму. Знаменитый швед опубликовал видео в Twitter, продемонстрировав подписчикам удар с разворота около бассейна. Отметим, что Златан имеет черный пояс по тхэквондо. "Ниндзя", - коротко подписал видео Ибрагимович.

Златан Ибрагмович продемонстрировал удар ниндзя Видео: Twitter

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видео голов Златан Ибрагимович MLS

Источники: Сегодня|Спорт , ua.tribuna.com

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