Сумасшедший Ибрагимович переписал историю "Гэлакси", забив три мяча "Канзасу"

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович забил три мяча в матче Североамериканской футбольной лиги с командой "Спортинг Канзас Сити". Поединок завершился победой клуба Златана со счетом 7:2.
37-летний швед сделал второй хет-трик в текущем турнире, на его счету также 6 дублей. А всего в 25 матчах сезона Ибрагимович забил уже 26 голов и по количеству мячей за один чемпионат стал рекордсменом "Лос-Анджелес Гэлакси", опередив Карлоса Руиса (24 гола в 2002 году).
При этом в гонке бомбардиров сезона в MLS Ибрагимович занимает второе место, уступая полузащитнику "Лос-Анджелеса" Карлосу Веле (28 голов).
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Ранее сообщалось, что Златан Ибрагимович удостоится памятника в родной Швеции. Статуя станет подарком форварду от Ассоциации футбола страны. Высота монумента составит 2,7 метра, а его вес будет около 500 кг.
Также мы писали, что Ибрагимович ударом ниндзя едва не сломал пальму. Знаменитый швед опубликовал видео в Twitter, продемонстрировав подписчикам удар с разворота около бассейна. Отметим, что Златан имеет черный пояс по тхэквондо. "Ниндзя", - коротко подписал видео Ибрагимович.
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