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"Сумасшедший" получил собственную улицу: тренера отблагодарили за возвращение в Премьер-лигу

18 июля, 21:12

Елена Павлова Елена Павлова

Трехкратный чемпион Англии «Лидс» за два тура до конца стал победителем Чемпионшипа

Трехкратный чемпион Англии "Лидс" за два тура до конца стал победителем Чемпионшипа и возвращается в Премьер-лигу спустя 16 лет. Аргентинский тренер "Павлинов" Марсело Бьелса по прозвищу "Сумасшедший" снова подтвердил свой высокий уровень. И власти Лидса по достоинству оценила старания аргентинского специалиста.

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Теперь одна из улиц города будет носить имя 64-летнего южноамериканского специалиста – Marcelo Bielsa Way. Однако этот шаг стал временным. Табличку повесили лишь до конца июля.

В "Лидс" Бьелса пришел в 2018 году, а до этого работал со сборными Чили и Аргентины, "Атлетиком", "Лиллем", "Лацио" и еще рядом клубов. Признавался лучшим тренером мира в 2001 году. В свое время Марсело Бьелса пожертвовал 2,5 млн долларов на отель для футболистов.

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Марсело Бьелса

Марсело Бьелса / Фото: Reuters

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Отметим, что "Лидс" был основан в 1919 году. Этот клуб трижды становился чемпионом Англии (1969, 1974, 1992), кроме того, выигрывал Кубок Англии (1972), Кубок английской лиги (1968) и Суперкубок страны (1969, 1992). В середине 1990-х — начале 2000-х "Лидс" регулярно выступал в еврокубках, выходил в полуфинал Кубка УЕФА. Однако финансовые проблемы привели к вылету команды из Премьер-лиги по результатам сезона-2003/2004. И вот, она возвращается!

Смотрите, как "Лидс" ранее играл в Кубке Англии

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улица чемпионат Англии Лидс Марсело Бьелса

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