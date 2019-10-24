Сумасшедший Яремчук принес "Генту" ничью в матче с "Вольфсбургом"

Гент - Вольфсбург / Фото: Reuters

Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук оформил дубль в матче с "Вольфсбургом" в Лиге Европы и помог своей команде добыть важную ничью.

На 41-й минуте он отыграл один мяч своей команды, сделав счет 1:2.

А на четвертой компенсированной минуте ко второму тайму Яремчук забил второй гол и принес команде ничью.

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Таким образом, украинский нападающий Роман Яремчук забил в каждом из трех последних матчей за сборную Украины и "Гент".

"Гент – "Вольфсбург" 2:2

Голы: 0:1 – 3 Вегорст, 0:2 – 24 Жоао Виктор, 1:2 – 41 Яремчук, 2:2 – 90 Яремчук.

"Гент" – Камински, Асаре, Нгаде-Нгаджуи, Люстиг, Пластун, Овусу (Безус, 60), Кумс (Домпе, 87), Оджиджа-Офоэ, Яремчук, Депуатр (Квилитая, 73), Дэвид.

"Вольфсбург" – Перван, Тиссеран, Кнохе, Брума, Виллиам (Мбабу, 46), Гилавоги, Арнольд, Брекало (Нмеча, 66), Штеффен (Руссийон, 79), Жоао Виктор, Вегорст.

Предупреждения: Овусу (17), Вегорст (19), Оджиджа-Офоэ (28), Виллиам (33), Асаре (37), Нгаде-Нгаджуи (54), Мбабу (57).

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран, являющийся уроженцем Луганска и воспитанником киевского "Динамо", после слов Романа Яремчука набросился на него с заочными оскорблениями. "Такие футболисты, как Яремчук, называются футболистиками", – заявил Юран.

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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