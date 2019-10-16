Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,79
27,28

Сумасшествие и крики: что творилось в раздевалке Украины после победы над Португалией

16 октября, 18:13

Футболисты не сдерживали эмоции

Украина - Португалия

Украина - Португалия / Фото: Reuters

Реклама

Сборная Украины в матче, который проходил в Киеве, обыграла чемпионов Европы – Португалию со счетом 2:1. Кстати, не Ярмоленко и не Яремчук, а именно Пятов был признан лучшим украинским игроком в поединке с Португалией.

Больше всех запомнился Александр Зинченко, который эмоционально отреагировал на выход команды на Евро-2020. Даже "Манчестер Сити" прокомментировал чумовую реакцию Александра.

Но, кроме Зинченко радовалась также и вся команда. Все эмоции футболистов просто невозможно передать словами – лучше один раз увидеть.

INSTAGRAM

Напомним, ранее игру сборной Украины против Португалии высоко оценил Олег Блохин, отметив, правда, что Андрей Шевченко еще не состоялся как тренер. "Подождите… Не могу так сказать, потому что он сам говорил, что еще учится. Но у него все впереди", – сказал об обладателе "Золотого мяча"-2004 обладатель "Золотого мяча"-1975.

Кроме того, на радостях от обыгрыша Португалии в интервью своей девушке – сексапильной журналистке каналов "Футбол" Владе Седан – Зинченко сделал откровенное признание: "Сейчас ничего не могу говорить, одни эмоции. Как говорил Пике, сегодня каждый болельщик не будет спать ночью и будет заниматься любовью. Всем этого желаю!"

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Сборная Украины сборная Португалии Евро-2020

Источник: ФФУ

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина – Литва 2:0: победа имени Малиновского на 99 процентов выводит нас на Евро-2020
Украина – Литва 2:0: победа имени Малиновского на 99 процентов выводит нас на Евро-2020Футбол
Это было круто! Украина
Это было круто! Украина "сделала" Роналду и досрочно вышла на Евро-2020!!!Футбол
Зинченко после победы – своей девушке:
Зинченко после победы – своей девушке: "Сегодня каждый будет заниматься любовью"Футбол
Украина – Литва: где смотреть отборочный матч чемпионата Европы
Украина – Литва: где смотреть отборочный матч чемпионата ЕвропыФутбол
Украина – Португалия: видео голов и лучших моментов отборочного матча Евро-2020
Украина – Португалия: видео голов и лучших моментов отборочного матча Евро-2020Футбол
Украина – Литва: видео голов и лучших моментов отборочного матча Евро-2020
Украина – Литва: видео голов и лучших моментов отборочного матча Евро-2020Футбол

Новости партнеров

Loading...
загрузка...