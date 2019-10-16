Сумасшествие и крики: что творилось в раздевалке Украины после победы над Португалией

Украина - Португалия / Фото: Reuters

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Сборная Украины в матче, который проходил в Киеве, обыграла чемпионов Европы – Португалию со счетом 2:1. Кстати, не Ярмоленко и не Яремчук, а именно Пятов был признан лучшим украинским игроком в поединке с Португалией.

Больше всех запомнился Александр Зинченко, который эмоционально отреагировал на выход команды на Евро-2020. Даже "Манчестер Сити" прокомментировал чумовую реакцию Александра.

Но, кроме Зинченко радовалась также и вся команда. Все эмоции футболистов просто невозможно передать словами – лучше один раз увидеть.

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Напомним, ранее игру сборной Украины против Португалии высоко оценил Олег Блохин, отметив, правда, что Андрей Шевченко еще не состоялся как тренер. "Подождите… Не могу так сказать, потому что он сам говорил, что еще учится. Но у него все впереди", – сказал об обладателе "Золотого мяча"-2004 обладатель "Золотого мяча"-1975.

Кроме того, на радостях от обыгрыша Португалии в интервью своей девушке – сексапильной журналистке каналов "Футбол" Владе Седан – Зинченко сделал откровенное признание: "Сейчас ничего не могу говорить, одни эмоции. Как говорил Пике, сегодня каждый болельщик не будет спать ночью и будет заниматься любовью. Всем этого желаю!"

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