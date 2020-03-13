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Сумасшествие в Бразилии: дерби без голов закончилось массовым побоищем

13 марта, 10:53

Максим Перепелица

В поединке между "Гремио" и "Интернасьоналем" арбитр вручил 8 красных карточек

В матче между бразильскими "Гремио" и "Интернасьоналом" произошла массовая драка с участием игроков и персонала обоих клубов. Встреча группы Е группового этапа Кубка Либертадорес, которая прошла в ночь на пятницу завершилась со счетом 0:0. Между 88-й и 89-й минутами встречи команд произошла массовая драка. В ней принимали участие футболисты, запасные и персонал обоих команд. Команды заканчивали встречу в формате "семь на семь", поскольку главный арбитр показал восемь красных карточек.

Позже КОНМЕБОЛ заявила, что турнир прерван – пока с 15 по 21 марта. Причина – коронавирус. После двух туров в активах "Гремио" и "Интернасьонала" по четыре очка, оба лидируют в группе Е.

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Ранее хоккеисты "Днепра" и "Ледяных Волков" устроили массовую драку в Украинской хоккейной лиге. В конце поединка произошла потасовка, в которой принял участие и играющий президент "Ледяных Волков" вратарь Андрей Хапков. Суммарно за эту драку игроки команд получили 64 минуты штрафа.

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драка чемпионат Бразилии Гремио Интернасьональ

Источник: Сегодня|Спорт

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