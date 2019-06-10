Цыганков оказался в компании Милевского и Реброва: супердублеры сборной Украины

Вингер "Динамо" стал шестнадцатым футболистом в истории сборной, сумевшим забить два мяча в одной игре

Виктор Цыганков стал 16-м игроком, отметившимся дублем в составе сборной Украины. Напомним, два мяча, забитые вингером "Динамо" в ворота сербов, поспособствовали крупной победе украинцев (5:0), которые закрепились на первом месте в своей отборочной группе Евро-2020. В следующем матче квалификации команда Андрея Шевченко примет в понедельник, 10 июня, Люксембург. Начало матча – в 21:45.

Онлайн матча Украина – Люксембург в отборе Евро-2020

Для Коноплянки же дубль, сделанный им в игре с Сербией, стал уже вторым в футболке национальной сборной. Теперь список всех наших "дублеров" выглядит так:

Андрей Шевченко – 6 дублей

Виктор Леоненко, Тимерлан Гусейнов, Андрей Воробей, Сергей Назаренко, Олег Гусев, Андрей Ярмоленко, Евгений Коноплянка – по 2 дубля

Юрий Максимов, Сергей Ребров, Максим Калиниченко, Артем Милевский, Александр Алиев, Евгений Хачериди, Евгений Селезнев, Виктор Цыганков – по 1 дублю

Хет-трики случались лишь дважды. Их авторы – Марко Девич и Андрей Ярмоленко.

Как мы писали ранее, Марлос возвращается: Украина назвала заявку на матч против Люксембурга. В предстоящем поединке отбора Андрей Шевченко рассчитывает только на двух нападающих.

Также сообщалось, что у нашей сборной мотивация – люкс! Перед матчем отбора Евро-2020 с Люксембургом Украина играет в 200, а Шева – "агрономит". При этом Шевченко ожидает с "карликом" более сложного матча, чем с именитыми сербами.

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