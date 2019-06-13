Суперкомпьютер предсказал новый титул для Зинченко в Англии

Программа прогнозирует в следующем сезоне победу "Манчестер Сити" в Премьер-лиге, "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" войдут в тройку

Александр Зинченко. Фото: AFP

Суперкомпьютер одной из букмекерских контор предсказал свой вариант распределения мест в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2019/20, информирует Daily Mirror. В исследовании учитывалось расписание матчей, которое появилось сегодня, 13 июня.

Победителем Премьер-лиги в новом сезоне, по вычислениям компьютера, должен стать "Манчестер Сити". Согласно прогнозу, второе место в турнирной таблице займет "Ливерпуль", а третье – "Тоттенхэм". "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" займут четвертое, пятое и шестое место соответственно. "Бернли", "Норвич" и "Шеффилд Юнайтед" вылетят из высшей лиги по итогам сезона.

Отметим, что "Манчестер Сити" – действующий чемпион Англии. В составе команды Хосепа Гвардиолы выступает украинский футболист Александр Зинченко.

Вариант турнирной таблицы от суперкомпьютера выглядит следующим образом:

1. "Манчестер Сити"

2. "Ливерпуль"

3. "Тоттенхэм"

4. "Челси"

5. "Манчестер Юнайтед"

6. "Арсенал"

7. "Вулверхэмптон"

8. "Ньюкасл"

9. "Эвертон"

10. "Лестер"

11. "Вест Хэм"

12. "Уотфорд"

13. "Саутгемптон"

14. "Кристал Пэлас"

15. "Борнмут"

16. "Астон Вилла"

17. "Брайтон"

18. "Бернли"

19. "Норвич"

20. "Шеффилд Юнайтед"

А так выглядит таблица по итогам чемпионата 2018/19:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 МАНЧЕСТЕР СИТИ 38 32 2 4 95-23 98 2 ЛИВЕРПУЛЬ 38 30 7 1 89-22 97 3 ЧЕЛСИ 38 21 9 8 63-39 72 4 ТОТТЕНХЭМ 38 23 2 13 67-39 71 5 АРСЕНАЛ 38 21 7 10 73-51 70 6 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 38 19 9 10 65-54 66 7 ВУЛВЕРХЭМПТОН 38 16 9 13 47-46 57 8 ЭВЕРТОН 38 15 9 14 54-46 54 9 ЛЕСТЕР 38 15 7 16 51-48 52 10 ВЕСТ ХЭМ 38 15 7 16 52-55 52 11 УОТФОРД 38 14 8 16 52-59 50 12 КРИСТАЛ ПЭЛАС 38 14 7 17 51-53 49 13 НЬЮКАСЛ 38 12 9 17 42-48 45 14 БОРНМУТ 38 13 6 19 56-70 45 15 БЕРНЛИ 38 11 7 20 45-68 40 16 САУТГЕМПТОН 38 9 12 17 45-65 39 17 БРАЙТОН 38 9 9 20 35-60 36 18 КАРДИФФ СИТИ 38 10 4 24 34-69 34 19 ФУЛХЭМ 38 7 5 26 34-81 26 20 ХАДДЕРСФИЛД 38 3 7 28 22-76 16

Напомним, что действующий чемпион Англии "Манчестер Сити" в последнем туре завершившегося сезона на выезде обыграл "Брайтон" со счетом 4:1

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