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Суперкомпьютер предсказал новый титул для Зинченко в Англии

13 июня, 14:25

Программа прогнозирует в следующем сезоне победу "Манчестер Сити" в Премьер-лиге, "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" войдут в тройку

Александр Зинченко
Александр Зинченко. Фото: AFP

Суперкомпьютер одной из букмекерских контор предсказал свой вариант распределения мест в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2019/20, информирует Daily Mirror. В исследовании учитывалось расписание матчей, которое появилось сегодня, 13 июня.

Победителем Премьер-лиги в новом сезоне, по вычислениям компьютера, должен стать "Манчестер Сити". Согласно прогнозу, второе место в турнирной таблице займет "Ливерпуль", а третье – "Тоттенхэм". "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" займут четвертое, пятое и шестое место соответственно. "Бернли", "Норвич" и "Шеффилд Юнайтед" вылетят из высшей лиги по итогам сезона.

Отметим, что "Манчестер Сити" – действующий чемпион Англии. В составе команды Хосепа Гвардиолы выступает украинский футболист Александр Зинченко.

Вариант турнирной таблицы от суперкомпьютера выглядит следующим образом:

1. "Манчестер Сити"
2. "Ливерпуль"
3. "Тоттенхэм"
4. "Челси"
5. "Манчестер Юнайтед"
6. "Арсенал"
7. "Вулверхэмптон"
8. "Ньюкасл"
9. "Эвертон"
10. "Лестер"
11. "Вест Хэм"
12. "Уотфорд"
13. "Саутгемптон"
14. "Кристал Пэлас"
15. "Борнмут"
16. "Астон Вилла"
17. "Брайтон"
18. "Бернли"
19. "Норвич"
20. "Шеффилд Юнайтед"

А так выглядит таблица по итогам чемпионата 2018/19:

М КлубИВНПМячиОчки
1 МАНЧЕСТЕР СИТИ38322495-2398
2 ЛИВЕРПУЛЬ38307189-2297
3 ЧЕЛСИ38219863-3972
4 ТОТТЕНХЭМ382321367-3971
5 АРСЕНАЛ382171073-5170
6 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД381991065-5466
7 ВУЛВЕРХЭМПТОН381691347-4657
8 ЭВЕРТОН381591454-4654
9 ЛЕСТЕР381571651-4852
10 ВЕСТ ХЭМ381571652-5552
11 УОТФОРД381481652-5950
12 КРИСТАЛ ПЭЛАС381471751-5349
13 НЬЮКАСЛ381291742-4845
14 БОРНМУТ381361956-7045
15 БЕРНЛИ381172045-6840
16 САУТГЕМПТОН389121745-6539
17 БРАЙТОН38992035-6036
18 КАРДИФФ СИТИ381042434-6934
19 ФУЛХЭМ38752634-8126
20 ХАДДЕРСФИЛД38372822-7616

Напомним, что действующий чемпион Англии "Манчестер Сити" в последнем туре завершившегося сезона на выезде обыграл "Брайтон" со счетом 4:1

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Сегодня|Спорт

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