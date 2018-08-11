Суперкубок Испании "Барселона" – "Севилья": федерация разрешила четвертую замену

В поединке за Суперкубок Испании в Марокко будет разрешена четвертая замена в дополнительное время

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) разрешила тренерам "Барселоны" и "Севильи" произвести четвертую замену, если в матче за Суперкубок Испании будет назначено дополнительное время. Как отмечается в сообщении на официальном сайте RFEF, такое решение принято в соответствии с изменениями в правилах, которые в марте одобрил Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB). Игра за Суперкубок "Севилья" – "Барселона" пройдет в воскресенье в Танжере (Марокко).

Ранее сообщалось, что Профессиональная футбольная лига Франции также согласовала четвертую замену в дополнительное время в нескольких матчах в сезоне.

Четвертая замена впервые была использована на чемпионатах мира в матче 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными Испании и России.

Ранее стало известно, что система видеопомощи арбитрам дебютирует во французской Лиге 1 в поединке между "Марселем" и "Тулузой".

Кстати, как мы сообщали ранее, зрителям покажут видеоповторы для арбитров в чемпионате Италии, но они будут показаны лишь только после того, как судья примет свое решение.