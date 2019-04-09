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Суперкубок Испании по футболу будут разыгрывать четыре команды – СМИ

Сегодня, 15:34

В турнире примут участие два финалиста Кубка Испании, а также две лучших команды по итогам чемпионата

В прошлом сезоне матч за Суперкубок прошел в Марокко
В прошлом сезоне матч за Суперкубок прошел в Марокко. Фото: AFP
Суперкубок Испании по футболу будут разыгрывать четыре команды – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c91/4fc/5cac914fc96b1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c91/4fc/5cac914fc96b1.jpg Футбол В турнире примут участие два финалиста Кубка Испании, а также две лучших команды по итогам чемпионата

Суперкубок Испании может сменить формат розыгрыша. По информации Cadena Cope, с 2020 года за Суперкубок будут играть между собой не две команды, а четыре.

Новый формат Суперкубка подразумевает, что в его розыгрыше будут принимать участие два финалиста Кубка Испании, а также две лучших команды по итогам чемпионата Испании. В случае, если финалисты Кубка будут совпадать с лучшими командами Ла Лиги, то в играх за Суперкубок будут принимать участие полуфиналисты Кубка страны.

Сообщается, что полностью новые правила проведения Суперкубка будут представлены на заседании испанской федерации футбола 29 апреля. Все матчи испанского Суперкубка будут проходить за границей.

В прошлом сезоне судьба Суперкубка решилась в одиночном матче между "Барселоной" и "Севильей", состоявшимся на территории Марокко. До этого Суперкубок состоял из двух матчей, а встречи всегда проходили в Испании.

А в 2019-м география может стать еще более серьезной. Рассматриваются варианты США, Китая и Катара. При этом отмечается, что Китай и Катар готовы заплатить испанской федерации намного больше денег за проведение Суперкубка, но заявка от США рассматривается как более выгодный вариант продвижения на рынке Северной Америки.

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Тег футбол, Суперкубок Испании

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sport24.ru

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