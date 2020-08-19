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Суперкубок УЕФА может пройти со зрителями уже в сентябре, но есть важное условие

19 августа, 17:31

Елена Павлова Елена Павлова

УЕФА рассматривает такую возможность, несмотря на вторую волну коронавируса в ряде стран Европы

Уже этой осенью поединок за Суперкубок УЕФА может пройти со зрителями – сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia. Руководство УЕФА на данный момент рассматривает такую возможность, несмотря на вторую волну коронавируса в ряде стран Европы. Официально об этом решении объявят в ближайшее время. Ранее президент УАФ рассказал, сколько зрителей сможет посетить матчи сборной и нового сезона УПЛ.

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Матч за Суперкубок УЕФА пройдет 24 сентября в Будапеште на стадионе имени Ференца Пушкаша, который вмещает 67 тысячи зрителей. Однако, если зрителей таки допустят на трибуны, то разрешат заполнить арену лишь на 30% – то есть порядка 22 тысяч зрителей. А участники матча за Суперкубок УЕФА-2020 станут известны 21 и 23 августа, когда пройдут финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы соответственно.

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Напомним, что все ведущие чемпионаты доигрывались при пустых трибунах. Что касается нашей Премьер-лиги, то болельщиков вернули на стадионы Украины уже во время матчей плей-офф за последнюю путевку в Лигу Европы.

Болельщики на трибуне
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Болельщики на трибуне / Фото: Reuters

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Ранее президент УЕФА рассказал, как долго еврокубки будут проходить без зрителей, и сравнил пандемию с войной. Александер Чеферин отметил, что никто не должен подвергать себя ненужным рискам.

Также стало известно, что зрители могут вернуться на футбольные стадионы Германии уже осенью. Министр внутренних дел и спорта Германии считает, что в стране готовы к болельщикам на трибунах.

Смотрите, как "Колос" и "Мариуполь" играли уже при зрителях

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зрители Будапешт суперкубок УЕФА
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