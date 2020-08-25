Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо": прогноз от комментатора матча

Кирилл Круторогов сегодня будет комментировать битву за первый трофей сезона: его прогноз на матч

Сегодня в Киеве на "Олимпийском" будет разыгран первый трофей нового футбольного сезона! Матч "Шахтер" – "Динамо" начнется в 21:00, мы проводим онлайн матча за Суперкубок Украины. Поединок в прямом эфире покажут каналы "Футбол 1" и "Украина", также смотреть игру онлайн можно на сервисе oll.tv. Комментировать матч на канале "Футбол 1" будет Кирилл Круторогов. Вот его анонс и прогноз на первое "Класичне" сезона:

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Впервые в истории этот трофей разыграют в Киеве на НСК "Олимпийском", где сейчас и без того проводят домашние матчи обе команды. Чемпионы Премьер-лиги, "горняки", встретятся с обладателями Кубка страны, "Динамо". Это будет 17-й розыгрыш Суперкубка, никто кроме донетчан и киевлян его не добывал, а между ними пока что установлен паритет – по восемь трофеев. В 13-й раз и седьмой кряду гранды поспорят между собой. В трех предыдущих они определяли победителя в основное время. Интересно, что наибольшее количество этих наград среди тренеров имеет Мирча Луческу (7). Теперь у него есть возможность увеличить их число, но уже будучи тренером "Динамо".

Собственно, противостояние румынского специалиста с "Шахтером" – главная интрига будущего матча. Оно будет первым после возвращения Луческу в Украину. У руля киевской команды он успел провести один официальный поединок, крупно обыграв "Олимпик" в чемпионате (4:1). Главная проблема "бело-синих" – травмы многих исполнителей. Не совсем понятно, смогут ли сыграть Попов, Шепелев, Шабанов, Бурда, Миколенко и Алибеков. Точно пропустит встречу Вербич. Также под вопросом участие Буяльского. Однако наибольшие потери касаются центра обороны, где во встрече с "Олимпиком" действовали Сирота и Кендзера.

"Шахтеру" не поможет только Исмаили. "Горняки" в пятницу не без трудностей обыграли "Колос" (3:1) в первом туре чемпионата, не реализовав два пенальти из трех. Хоть Луиш Каштру не говорит об этом напрямую, но, наверняка, для него важно взять реванш за поражение в матче за Суперкубок прошлым летом и добыть второй трофей в качестве тренера донетчан.

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Бой точно будет, причем максимально бескомпромиссный. Уверен, что обе команды забьют. Есть предчувствие, что основное время закончится вничью, а после мы станем свидетелями серии пенальти.

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В первом туре ЧУ "Шахтер" обыграл "Колос":

В свою очередь, "Динамо" разгромило "Олимпик":

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