Суперматч "Атлетико" – "Барселона" и другие поединки 13-го тура чемпионата Испании

В этот уикенд в чемпионате Испании будут сыграны поединки 13-го тура Примеры. В центральном матче встретятся третья и первая команды сезона: "Атлетико" примет "Барселону", команды разделяет всего одного очко. Вообще, лидирующая группа в Испании после 12 туров идет очень плотно: пятому месту до лидера нужна одна победа.

В воскресенье набравшая обороты "Севилья" (шесть матчей без поражений) сыграет с "Вальядолидом", обе команды – в "зоне еврокубков". Тур растянут на четыре дня, начнется матчем "Леганес" – "Алавес" в пятницу и завершится поединком "Реал Сосьедад" – "Сельта" в понедельник.

Накануне стало известно, что лидер чемпионата Испании "Барселона" платит своим футболистам почти полмиллиарда евро в год в виде зарплат и бонусов – это самая большая зарплатная ведомость в мире футбола.

Пятница, 23 ноября

22:00 "Леганес" – "Алавес" – 1:0

Суббота, 24 ноября:

14:00 "Эйбар" – "Реал"

17:15 "Валенсия" – "Райо Вальекано"

19:30 "Уэска" – "Леванте"

21:45 "Атлетико" – "Барселона"

Воскресенье, 25 ноября:

13:00 "Атлетик" – "Хетафе"

17:15 "Севилья" – "Вальядолид"

19:30 "Эспаньол" – "Жирона"

21:45 "Вильярреал" – "Бетис"

Понедельник, 26 ноября:

22:00 "Реал Сосьедад" – "Сельта"

Таблица чемпионата Испании:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 БАРСЕЛОНА 12 7 3 2 34-18 24 2 СЕВИЛЬЯ 12 7 2 3 24-14 23 3 АТЛЕТИКО 12 6 5 1 16-8 23 4 АЛАВЕС 13 7 2 4 17-13 23 5 ЭСПАНЬОЛ 12 6 3 3 16-10 21 6 РЕАЛ МАДРИД 12 6 2 4 20-16 20 7 ВАЛЬЯДОЛИД 12 4 5 3 9-9 17 8 ЛЕВАНТЕ 12 5 2 5 18-19 17 9 ЖИРОНА 12 4 5 3 13-14 17 10 РЕАЛ СОСЬЕДАД 12 4 4 4 15-14 16 11 ХЕТАФЕ 12 4 4 4 11-10 16 12 БЕТИС 12 4 4 4 12-15 16 13 ЭЙБАР 12 4 3 5 12-18 15 14 СЕЛЬТА 12 3 5 4 22-20 14 15 ВАЛЕНСИЯ 12 2 8 2 8-9 14 16 ЛЕГАНЕС 13 3 4 6 10-16 13 17 ВИЛЬЯРРЕАЛ 12 2 5 5 11-13 11 18 АТЛЕТИК 12 1 7 4 13-19 10 19 РАЙО ВАЛЬЕКАНО 12 1 4 7 14-25 7 20 УЭСКА 12 1 3 8 10-25 6

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