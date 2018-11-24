Суперматч "Атлетико" – "Барселона" и другие поединки 13-го тура чемпионата Испании
Тур Ла Лиги растянется на четыре дня: расписание, результаты и турнирная таблица
В этот уикенд в чемпионате Испании будут сыграны поединки 13-го тура Примеры. В центральном матче встретятся третья и первая команды сезона: "Атлетико" примет "Барселону", команды разделяет всего одного очко. Вообще, лидирующая группа в Испании после 12 туров идет очень плотно: пятому месту до лидера нужна одна победа.
В воскресенье набравшая обороты "Севилья" (шесть матчей без поражений) сыграет с "Вальядолидом", обе команды – в "зоне еврокубков". Тур растянут на четыре дня, начнется матчем "Леганес" – "Алавес" в пятницу и завершится поединком "Реал Сосьедад" – "Сельта" в понедельник.
Накануне стало известно, что лидер чемпионата Испании "Барселона" платит своим футболистам почти полмиллиарда евро в год в виде зарплат и бонусов – это самая большая зарплатная ведомость в мире футбола.
Пятница, 23 ноября
22:00 "Леганес" – "Алавес" – 1:0
Суббота, 24 ноября:
14:00 "Эйбар" – "Реал"
17:15 "Валенсия" – "Райо Вальекано"
19:30 "Уэска" – "Леванте"
21:45 "Атлетико" – "Барселона"
Воскресенье, 25 ноября:
13:00 "Атлетик" – "Хетафе"
17:15 "Севилья" – "Вальядолид"
19:30 "Эспаньол" – "Жирона"
21:45 "Вильярреал" – "Бетис"
Понедельник, 26 ноября:
22:00 "Реал Сосьедад" – "Сельта"
Таблица чемпионата Испании:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БАРСЕЛОНА
|12
|7
|3
|2
|34-18
|24
|2
|СЕВИЛЬЯ
|12
|7
|2
|3
|24-14
|23
|3
|АТЛЕТИКО
|12
|6
|5
|1
|16-8
|23
|4
|АЛАВЕС
|13
|7
|2
|4
|17-13
|23
|5
|ЭСПАНЬОЛ
|12
|6
|3
|3
|16-10
|21
|6
|РЕАЛ МАДРИД
|12
|6
|2
|4
|20-16
|20
|7
|ВАЛЬЯДОЛИД
|12
|4
|5
|3
|9-9
|17
|8
|ЛЕВАНТЕ
|12
|5
|2
|5
|18-19
|17
|9
|ЖИРОНА
|12
|4
|5
|3
|13-14
|17
|10
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|12
|4
|4
|4
|15-14
|16
|11
|ХЕТАФЕ
|12
|4
|4
|4
|11-10
|16
|12
|БЕТИС
|12
|4
|4
|4
|12-15
|16
|13
|ЭЙБАР
|12
|4
|3
|5
|12-18
|15
|14
|СЕЛЬТА
|12
|3
|5
|4
|22-20
|14
|15
|ВАЛЕНСИЯ
|12
|2
|8
|2
|8-9
|14
|16
|ЛЕГАНЕС
|13
|3
|4
|6
|10-16
|13
|17
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|12
|2
|5
|5
|11-13
|11
|18
|АТЛЕТИК
|12
|1
|7
|4
|13-19
|10
|19
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|12
|1
|4
|7
|14-25
|7
|20
|УЭСКА
|12
|1
|3
|8
|10-25
|6
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