Суперматч "Атлетико" – "Барселона" и другие поединки 13-го тура чемпионата Испании

Вчера, 23:53

Тур Ла Лиги растянется на четыре дня: расписание, результаты и турнирная таблица

Лео Месси. &quot;Барселона&quot; на выезде сыграет с мадридским &quot;Атлетико&quot;. Фото AFP
Лео Месси. "Барселона" на выезде сыграет с мадридским "Атлетико". Фото AFP

В этот уикенд в чемпионате Испании будут сыграны поединки 13-го тура Примеры. В центральном матче встретятся третья и первая команды сезона: "Атлетико" примет "Барселону", команды разделяет всего одного очко. Вообще, лидирующая группа в Испании после 12 туров идет очень плотно: пятому месту до лидера нужна одна победа.

В воскресенье набравшая обороты "Севилья" (шесть матчей без поражений) сыграет с "Вальядолидом", обе команды – в "зоне еврокубков". Тур растянут на четыре дня, начнется матчем "Леганес" – "Алавес" в пятницу и завершится поединком "Реал Сосьедад" – "Сельта" в понедельник.

Накануне стало известно, что лидер чемпионата Испании "Барселона" платит своим футболистам почти полмиллиарда евро в год в виде зарплат и бонусов – это самая большая зарплатная ведомость в мире футбола.

Пятница, 23 ноября

22:00 "Леганес" – "Алавес" – 1:0

Суббота, 24 ноября:

14:00 "Эйбар" – "Реал"

17:15 "Валенсия" – "Райо Вальекано"

19:30 "Уэска" – "Леванте"

21:45 "Атлетико" – "Барселона"

Воскресенье, 25 ноября:

13:00 "Атлетик" – "Хетафе"

17:15 "Севилья" – "Вальядолид"

19:30 "Эспаньол" – "Жирона"

21:45 "Вильярреал" – "Бетис"

Понедельник, 26 ноября:

22:00 "Реал Сосьедад" – "Сельта"

Таблица чемпионата Испании:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  БАРСЕЛОНА 12 7 3 2 34-18 24
2  СЕВИЛЬЯ 12 7 2 3 24-14 23
3  АТЛЕТИКО 12 6 5 1 16-8 23
4  АЛАВЕС 13 7 2 4 17-13 23
5  ЭСПАНЬОЛ 12 6 3 3 16-10 21
6  РЕАЛ МАДРИД 12 6 2 4 20-16 20
7  ВАЛЬЯДОЛИД 12 4 5 3 9-9 17
8  ЛЕВАНТЕ 12 5 2 5 18-19 17
9  ЖИРОНА 12 4 5 3 13-14 17
10  РЕАЛ СОСЬЕДАД 12 4 4 4 15-14 16
11  ХЕТАФЕ 12 4 4 4 11-10 16
12  БЕТИС 12 4 4 4 12-15 16
13  ЭЙБАР 12 4 3 5 12-18 15
14  СЕЛЬТА 12 3 5 4 22-20 14
15  ВАЛЕНСИЯ 12 2 8 2 8-9 14
16  ЛЕГАНЕС 13 3 4 6 10-16 13
17  ВИЛЬЯРРЕАЛ 12 2 5 5 11-13 11
18  АТЛЕТИК 12 1 7 4 13-19 10
19  РАЙО ВАЛЬЕКАНО 12 1 4 7 14-25 7
20  УЭСКА 12 1 3 8 10-25 6

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Сегодня|Спорт

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