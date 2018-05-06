Суперматч "Челси" – "Ливерпуль" и другие поединки 37-го тура Премьер-лиги

Онлайн тура в чемпионате Англии – расписание, трансляции и результаты

В этот уикенд в чемпионате Англии проходят поединки 37-го тура Премьер-лиги. "Манчестер Сити" в статусе чемпиона в воскресенье (начало – в 15:30) примет "Хаддерсфилд". Накануне наставник "горожан" Хосеп Гвардиола подтвердил, что 34-летний ивуарийский полузащитник Яя Туре покинет "Манчестер Сити" по окончании сезона.

В воскресенье также пройдет суперматч "Челси" – "Ливерпуль", начало – в 18:30 по Киеву.

Накануне "Ливерпуль" в Риме проиграл "Роме" со счетом 2:4, но вышел в финал Лиги чемпионов благодаря домашней победе 5:2. Голы и моменты матча "Рома" – "Ливерпуль" – 4:2 – видео на нашем сайте.

Пятница, 4 мая:

22:00 "Брайтон" – "Манчестер Юнайтед" – 1:0 видео

Суббота, 5 мая:

14:30 "Сток Сити" – "Кристал Пэлас" – 1:2

17:00 "Уотфорд" – "Ньюкасл" – 2:1

17:00 "Лестер" – "Вест Хэм" – 0:2

17:00 "Вест Бромвич" – "Тоттенхэм" – 1:0

17:00 "Борнмут" – "Суонси" – 1:0

19:30 "Эвертон" – "Саутгемптон" – 1:1

Воскресенье, 6 мая:

15:30 "Манчестер Сити" – "Хаддерсфилд" – 0:0

18:30 "Челси" – "Ливерпуль" – 1:0

18:30 "Арсенал" – "Бернли" – 5:0

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Таблица чемпионата Англии: