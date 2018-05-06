Суперматч "Челси" – "Ливерпуль" и другие поединки 37-го тура Премьер-лиги
Онлайн тура в чемпионате Англии – расписание, трансляции и результаты
В этот уикенд в чемпионате Англии проходят поединки 37-го тура Премьер-лиги. "Манчестер Сити" в статусе чемпиона в воскресенье (начало – в 15:30) примет "Хаддерсфилд". Накануне наставник "горожан" Хосеп Гвардиола подтвердил, что 34-летний ивуарийский полузащитник Яя Туре покинет "Манчестер Сити" по окончании сезона.
В воскресенье также пройдет суперматч "Челси" – "Ливерпуль", начало – в 18:30 по Киеву.
Накануне "Ливерпуль" в Риме проиграл "Роме" со счетом 2:4, но вышел в финал Лиги чемпионов благодаря домашней победе 5:2. Голы и моменты матча "Рома" – "Ливерпуль" – 4:2 – видео на нашем сайте.
Пятница, 4 мая:
22:00 "Брайтон" – "Манчестер Юнайтед" – 1:0 видео
Суббота, 5 мая:
14:30 "Сток Сити" – "Кристал Пэлас" – 1:2
17:00 "Уотфорд" – "Ньюкасл" – 2:1
17:00 "Лестер" – "Вест Хэм" – 0:2
17:00 "Вест Бромвич" – "Тоттенхэм" – 1:0
17:00 "Борнмут" – "Суонси" – 1:0
19:30 "Эвертон" – "Саутгемптон" – 1:1
Воскресенье, 6 мая:
15:30 "Манчестер Сити" – "Хаддерсфилд" – 0:0
18:30 "Челси" – "Ливерпуль" – 1:0
18:30 "Арсенал" – "Бернли" – 5:0
Трансляция матчей чемпионата Англии в интернете – на сайте oll.tv в подписке.
Таблица чемпионата Англии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|36
|30
|4
|2
|102-26
|94
|2
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|36
|24
|5
|7
|67-28
|77
|3
|ЛИВЕРПУЛЬ
|37
|20
|12
|5
|80-38
|72
|4
|ТОТТЕНХЭМ
|36
|21
|8
|7
|68-32
|71
|5
|ЧЕЛСИ
|36
|21
|6
|9
|61-34
|69
|6
|АРСЕНАЛ
|36
|18
|6
|12
|72-48
|60
|7
|БЕРНЛИ
|37
|14
|12
|11
|35-37
|54
|8
|ЭВЕРТОН
|37
|13
|10
|14
|43-55
|49
|9
|ЛЕСТЕР
|36
|11
|11
|14
|49-54
|44
|10
|НЬЮКАСЛ
|36
|11
|8
|17
|36-46
|41
|11
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|37
|10
|11
|16
|43-55
|41
|12
|БОРНМУТ
|37
|10
|11
|16
|43-60
|41
|13
|УОТФОРД
|37
|11
|8
|18
|44-63
|41
|14
|БРАЙТОН
|36
|9
|13
|14
|33-47
|40
|15
|ВЕСТ ХЭМ
|36
|9
|11
|16
|45-67
|38
|16
|ХАДДЕРСФИЛД
|36
|9
|9
|18
|27-56
|36
|17
|САУТГЕМПТОН
|36
|6
|15
|15
|36-55
|33
|18
|СУОНСИ
|36
|8
|9
|19
|27-53
|33
|19
|ВЕСТ БРОМВИЧ
|37
|6
|13
|18
|31-54
|31
|20
|СТОК СИТИ
|37
|6
|12
|19
|33-67
|30
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