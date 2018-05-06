Суперматч "Челси" – "Ливерпуль" и другие поединки 37-го тура Премьер-лиги

5 Мая 2018, 16:36

Онлайн тура в чемпионате Англии – расписание, трансляции и результаты

Накануне 37 тура Премьер-лиги &quot;Ливерпуль&quot; вышел в финал Лиги чемпионов. Фото AFP
Накануне 37 тура Премьер-лиги "Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов. Фото AFP

В этот уикенд в чемпионате Англии проходят поединки 37-го тура Премьер-лиги. "Манчестер Сити" в статусе чемпиона в воскресенье (начало – в 15:30) примет "Хаддерсфилд". Накануне наставник "горожан" Хосеп Гвардиола подтвердил, что 34-летний ивуарийский полузащитник Яя Туре покинет "Манчестер Сити" по окончании сезона.

В воскресенье также пройдет суперматч "Челси" – "Ливерпуль", начало – в 18:30 по Киеву.

Накануне "Ливерпуль" в Риме проиграл "Роме" со счетом 2:4, но вышел в финал Лиги чемпионов благодаря  домашней победе 5:2. Голы и моменты матча "Рома" – "Ливерпуль" – 4:2 – видео на нашем сайте.

Пятница, 4 мая:

22:00 "Брайтон" – "Манчестер Юнайтед" – 1:0 видео

Суббота, 5 мая:

14:30 "Сток Сити" – "Кристал Пэлас" – 1:2

17:00 "Уотфорд" – "Ньюкасл" – 2:1

17:00 "Лестер" – "Вест Хэм" – 0:2

17:00 "Вест Бромвич" – "Тоттенхэм" – 1:0

17:00 "Борнмут" – "Суонси" – 1:0

19:30 "Эвертон" – "Саутгемптон" – 1:1

Воскресенье, 6 мая:

15:30 "Манчестер Сити" – "Хаддерсфилд" – 0:0

18:30 "Челси" – "Ливерпуль" – 1:0

18:30 "Арсенал" – "Бернли" – 5:0

Трансляция матчей чемпионата Англии в интернете – на сайте oll.tv в подписке.

Таблица чемпионата Англии:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  МАНЧЕСТЕР СИТИ 36 30 4 2 102-26 94
2  МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 36 24 5 7 67-28 77
3  ЛИВЕРПУЛЬ 37 20 12 5 80-38 72
4  ТОТТЕНХЭМ 36 21 8 7 68-32 71
5  ЧЕЛСИ 36 21 6 9 61-34 69
6  АРСЕНАЛ 36 18 6 12 72-48 60
7  БЕРНЛИ 37 14 12 11 35-37 54
8  ЭВЕРТОН 37 13 10 14 43-55 49
9  ЛЕСТЕР 36 11 11 14 49-54 44
10  НЬЮКАСЛ 36 11 8 17 36-46 41
11  КРИСТАЛ ПЭЛАС 37 10 11 16 43-55 41
12  БОРНМУТ 37 10 11 16 43-60 41
13  УОТФОРД 37 11 8 18 44-63 41
14  БРАЙТОН 36 9 13 14 33-47 40
15  ВЕСТ ХЭМ 36 9 11 16 45-67 38
16  ХАДДЕРСФИЛД 36 9 9 18 27-56 36
17  САУТГЕМПТОН 36 6 15 15 36-55 33
18  СУОНСИ 36 8 9 19 27-53 33
19  ВЕСТ БРОМВИЧ 37 6 13 18 31-54 31
20  СТОК СИТИ 37 6 12 19 33-67 30
чемпионат Англии

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