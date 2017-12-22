Суперматчи уикенда в Европе: от "Эль-класико" до битвы соперника "Шахтера"

Англия. "Арсенал" – "Ливерпуль"

ТВ: пятница, 21:45, Футбол 1, oll.tv

Битва прямых конкурентов за место в четверке, имеющих давние личные счеты. В поединке первого круга на "Энфилде" "канониры" потерпели самое болезненное фиаско

сезона (0:4), и желание поквитаться с Клоппом за то унижение, наверняка, огромно.

Испания. "Реал" – "Барселона"

ТВ: суббота, 14:00, Футбол 1, oll.tv

Эль-класико — традиционно самое вкусное блюдо сезона, "матч на весь мир". И как всегда, его исход непредсказуем. С одной стороны, три из четырех предыдущих визитов "Барсы" на "Бернабеу" в Примере завершались победно для "блаугранас". Но в то же время все помнят, как на старте этого сезона "сливочные" уничтожили своих "друзей" в Суперкубке Испании, победив и в гостях, и дома (3:1 и 2:0).

Накануне Роналду высказал надежду, что перед началом встречи соперники организуют для них чемпионский коридор в ознаменование триумфа "Реала" на клубном ЧМ. Но каталонцы уже заявили, что не намерены никого чествовать. Оно и понятно – в таких матчах (а поражение может выбить Мадрид из чемпионской гонки) не место сентиментам.

Италия. "Ювентус" – "Рома"

Суббота, 21:45

Матч, где могут обнажиться слабые стороны будущего соперника "Шахтера" в 1/8 Лиги чемпионов: в последний раз "Рома" не пропускала от "Юве" в гостях еще в сезоне-2001/02.

Напомним, что в начале декабря "Шахтер" узнал даты матчей с "Ромой" в 1/8 Лиги чемпионов.