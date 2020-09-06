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Суперрейтинг свел Месси с тремя футболистами из "Шахтера": фото

6 сентября, 17:35

Олег Люлька Олег Люлька

Опубликован список самых титулованных игроков нынешнего века. В ТОП-30 - Срна, Фернандиньо и Пятов

Авторитетный портал Transfermarkt составил рейтинг 30 футболистов, завоевавших больше всего трофеев в XXI веке. В него вошли двое нынешних и один бывший представитель донецкого "Шахтера". Напомним, ранее "Шахтер" обставил "Реал" в рейтинге лучших клубов мира.

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Экс-защитник "Шахтера" Дарио Срна, который сейчас является директором по футболу горняцкого клуба, с 29 трофеями расположился на 16-й строчке списка самых титулованных игроков столетия. Вратарь дончан Андрей Пятов с 26 завоеванными титулами занял 23-е место. А бывший полузащитник "Шахтера" Фернандиньо, защищающий сейчас цвета "Манчестер Сити", оказался на 19-й позиции с 28 трофеями.

Тройку же самых титулованных футболистов века от Transfermarkt составили бразилец Дани Алвес (41), испанец Андрес Иньеста (39) и аргентинец Лионель Месси (37).

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Ранее мы писали, что вратарь "Шахтера" оказался в одном ряду с Месси в рейтинге самых преданных клубам футболистов. Пятов почти 14 лет защищает цвета "горняков". По этому показателю он – рекордсмен в Украине и один из лидеров в Европе.

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рейтинг футболисты Шахтер Донецк Андрей Пятов Лионель Месси Дарио Срна Фернандиньо трофеи Дани Алвес
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