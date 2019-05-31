СуперШева показал Шовковскому, как забивать с 30 метров

Главный тренер сборной Украины блеснул мастерством в ходе занятного противостояния с коллегами по цеху

Андрей Шевченко. Фото: Instagram

Тренеры сборной Украины, которая готовится к отборочным матчам с Сербией 7 июня и Люксембургом 10-го, устроили внутрикомандный батл. Коуч "сине-желтых" Андрей Шевченко, его ассистент Александр Шовковский и примкнувший к ним наставник "молодежки" Руслан Ротань посоревновались в меткости дальних ударов. Нужно было забить воздухом с 30 метров в маленькие футбольные ворота – с первой попытки. Шовковскому это не удалось, Ротаню – тоже. А вот Шевченко забил – причем как ударом с правой ноги, так и с левой.

Как мы сообщали ранее, сборная Украины в экспериментальном составе обыграла лучшую команду Первой лиги. Спарринг с "Днепром-1" завершился победой сборников со счетом 2:1. Дублем отметился Яремчук.

Также мы писали, что Андрей Шевченко показал, как забивал самый важный гол в своей жизни. 16 лет назад нынешний тренер сборной Украины, выступая за "Милан", выиграл финал Лиги чемпионов. Решающий мяч с пенальти тогда забил Шевченко, разведя по разным углам мяч и кипера "Ювентуса" Буффона.

Напомним, сборная Украины, возглавляемая Андреем Шевченко, в последней игре отбора Евро-2020 одолела Люксембург на его поле благодаря автоголу Родригеса.

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