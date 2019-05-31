Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,87
29,92
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

СуперШева показал Шовковскому, как забивать с 30 метров

31 мая, 17:38

Главный тренер сборной Украины блеснул мастерством в ходе занятного противостояния с коллегами по цеху

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко. Фото: Instagram

Тренеры сборной Украины, которая готовится к отборочным матчам с Сербией 7 июня и Люксембургом 10-го, устроили внутрикомандный батл. Коуч "сине-желтых" Андрей Шевченко, его ассистент Александр Шовковский и примкнувший к ним наставник "молодежки" Руслан Ротань посоревновались в меткости дальних ударов. Нужно было забить воздухом с 30 метров в маленькие футбольные ворота – с первой попытки. Шовковскому это не удалось, Ротаню – тоже. А вот Шевченко забил – причем как ударом с правой ноги, так и с левой. 

Как мы сообщали ранее, сборная Украины в экспериментальном составе обыграла лучшую команду Первой лиги. Спарринг с "Днепром-1" завершился победой сборников со счетом 2:1. Дублем отметился Яремчук.

Также мы писали, что Андрей Шевченко показал, как забивал самый важный гол в своей жизни. 16 лет назад нынешний тренер сборной Украины, выступая за "Милан", выиграл финал Лиги чемпионов. Решающий мяч с пенальти тогда забил Шевченко, разведя по разным углам мяч и кипера "Ювентуса" Буффона.

Напомним, сборная Украины, возглавляемая Андреем Шевченко, в последней игре отбора Евро-2020 одолела Люксембург на его поле благодаря автоголу Родригеса.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Александр Шовковский, Андрей Шевченко, Сборная Украины, Руслан Ротань

Вы сейчас просматриваете новость " СуперШева показал Шовковскому, как забивать с 30 метров". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Сегодня|Спорт , FootBoom

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Форвард "Малаги": "Украинский паспорт в процессе. Главный тренер должен позвонить мне"

Сегодня, 11:54

Нападающий пока не дождался вызова в национальную команду

Роман Безус: После отдыха с семьями работаем с хорошим настроением

27 мая, 16:38

Полузащитник сборной Украины рассказал о подготовке к отборочным матчам Евро-2020

Назван лучший сценарий решения конфликта на Донбассе

Как узнать характер человека по кулаку: простой тест

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

7 вещей, за которые тебе не должно быть стыдно

Микологи поделились данными о пользе и опасности шампиньонов

Главную женскую роль в фильме о Фантомасе сыграла украинка

"Дацика душили, а он ни разу не сдался"

8 звездных пар, которые решились на отношения с бывшими

Зеленский назвал основания для роспуска Верховной Рады

Девять автомобилей из СССР, которые понравились бы американцам

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: результаты, расписание, таблицы

Вчера, 23:28

Наша "молодежка" четвертый раз приехала на мундиаль и в четвертый раз кряду вышла в плей-офф

Онлайн финала Лиги Европы "Челси" – "Арсенал" – 4:1

29 мая, 23:29

Текстовая трансляция с видеоповторами голов и яркими фотографиями со стадиона в Баку

Знает, как сделать "Динамо" чемпионом: Рауль Рианчо готовится к встрече с Игорем Суркисом

28 мая, 21:21

Испанец отрицает переговоры о замене Хацкевича, но при этом намекает, что не испугается должности

Зеленский позволил россиянину выступать за сборную Украины

28 мая, 20:48

21-летний Александр Костиков дважды становился чемпионом УХЛ с "Донбассом"

Экс-защитник "Динамо" расстался со своей женой: признание Анны Мандзюк

28 мая, 20:00

У Анны и Виталия растет сын Артем

5 вещей в доме, которые отталкивают счастье и деньги

Орбакайте – 48. Показываем, как менялась знаменитая певица

Жизнь среди мажоров: реальная история небогатой студентки МГИМО
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь