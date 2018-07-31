Супруга форварда сборной Испании показала новорожденную двойню

Нападающий лондонского "Челси" и сборной Испании Альваро Мората впервые стал отцом. Супруга футболиста Элис Кампело подарила спортсмену двойню. Мальчиков назвали Алессандро и Леонардо.

29 июля на странице молодой мамы в Instagram появились фото из роддом, а сегодня она показала и самих новорожденных.

Публикация от ALICE (@alicecampello) 31 Июл 2018 в 2:16 PDT

Альваро и Элис сыграли свадьбу в прошлом году в Венеции. Перед этим футболист в романтическом стиле сделал девушке предложение. На шоу иллюзиониста они, якобы случайно, оказались на сцене, где Мората и сделал предложение. Естественно, Элис не стала отказываться от такого счастья.

Мы писали, что в начале июня бывшая чемпионка UFC Миша Тейт родила девочку. Роды получились очень тяжелыми и длились около трех суток.

А украинская легкоатлетка Анна Касьянова стала мамой 8 марта. Спортсменка замужем за многоборцем Алексеем Касьяновым.

Ранее мы писали, что жена украинского футболиста Сергея Болбата откровенной фотосессией сообщила о беременности. Девушка скрывала свое положение, пока ее животик не округлился полностью.