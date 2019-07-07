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Вместе боролись с раком кожи: экс-футболист и звезда фильмов Гая Ричи потерял жену

7 июля, 14:35

25 июня текущего года Винни и Таня отметили 25-летие совместной жизни

Винни Джонс
Винни Джонс. Фото: Getty Images

Супруга бывшего английского футболиста Винни Джонса Таня Лэмонт скончалась в возрасте 53 лет после продолжительной болезни, сообщает BBC. Жена Джонса умерла в окружении семьи в своем доме в Лос-Анджелесе в субботу, 6 июля. На протяжении последних 6 лет Таня боролась с раком кожи. В 2013 году меланома была обнаружена у обоих супругов. Винни Джонс перенес три операции по удалению опухоли.

Винни и Таня поженились в 1994 году. Пара воспитывала дочь Тани от прошлого брака по имени Кейли, а также общего сына Аарона. 25 июня текущего года Винни и Таня отметили 25-летие совместной жизни.

Винни Джонс выступал в составе таких клубов, как "Уимблдон", "Лидс Юнайтед", "Шеффилд Юнайтед", "Челси", а также играл за национальную команду Уэльса. Он был известен своим брутальным стилем игры, а после инцидента с Полом Гаскойном в 1998 году, когда Джонс схватил соперника за пах, его прозвали самым грязным футболистом в мире.  Также известен ролями в фильмах "Карты, деньги, два ствола", "Большой куш", "Угнать за 60 секунд" и "Евротур".

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Тег футболист, Винни Джонс

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