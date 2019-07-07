Вместе боролись с раком кожи: экс-футболист и звезда фильмов Гая Ричи потерял жену
25 июня текущего года Винни и Таня отметили 25-летие совместной жизни
Супруга бывшего английского футболиста Винни Джонса Таня Лэмонт скончалась в возрасте 53 лет после продолжительной болезни, сообщает BBC. Жена Джонса умерла в окружении семьи в своем доме в Лос-Анджелесе в субботу, 6 июля. На протяжении последних 6 лет Таня боролась с раком кожи. В 2013 году меланома была обнаружена у обоих супругов. Винни Джонс перенес три операции по удалению опухоли.
Винни и Таня поженились в 1994 году. Пара воспитывала дочь Тани от прошлого брака по имени Кейли, а также общего сына Аарона. 25 июня текущего года Винни и Таня отметили 25-летие совместной жизни.
Винни Джонс выступал в составе таких клубов, как "Уимблдон", "Лидс Юнайтед", "Шеффилд Юнайтед", "Челси", а также играл за национальную команду Уэльса. Он был известен своим брутальным стилем игры, а после инцидента с Полом Гаскойном в 1998 году, когда Джонс схватил соперника за пах, его прозвали самым грязным футболистом в мире. Также известен ролями в фильмах "Карты, деньги, два ствола", "Большой куш", "Угнать за 60 секунд" и "Евротур".
Читайте также
Ранее мы писали, что робот нашел тело пропавшей без вести футболистки Флорианы Исмаили на озере Комо. 24-летняя швейцарка нырнула в озеро, не не выплыла. Подруга подумала, что это – розыгрыш.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Вместе боролись с раком кожи: экс-футболист и звезда фильмов Гая Ричи потерял жену". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Он никогда не был таким быстрым, как сейчас": спринтер в восторге от тренировок с Роналду
Португальский атлет считает, что форвард "Ювентуса" сможет играть на высоком уровне до 40 лет
Один из самых дорогих футболистов мира напился и потерял сознание на пляже
Деле Алли отмечал день рождения своей девушки и перебрал с алкоголем, покинуть пляж ему помогали двое мужчин
Игрок сборной Люксембурга перешел в украинский клуб
Защитник Марвин Мартинс подписал двухлетний контракт с "Карпатами"
И снова в Россию: очередной украинский футболист сменил прописку
Полузащитник Руслан Кисиль подписал контракт с "Балтикой"