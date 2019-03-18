Суркис определился, отправлять ли Хацкевича в отставку
Президент "Динамо" признал, что команда опозорилась с "Челси", но дает тренеру еще время поработать
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал, отправит ли он в отставку главного тренера команды Александра Хацкевича с учетом разгромного поражения от "Челси" в Лиге Европы.
"Я не обсуждаю пока этот момент, – заявил Суркис после воскресной победы "Динамо" над "Олимпиком" со счетом 2:1. – Хацкевич работает, я надеюсь, что игроки и тренеры сделают выводы из поражения от "Челси". От такой команды вылететь не грех. Но проигрывать с таким счетом и так беззубо играть в Киеве при полном стадионе – спасибо нашим болельщикам, что они не освистали команду. Команда в долгу перед ними".
При этом, по мнению президента "Динамо", у главного тренера команды нет причин быть недовольным комплектацией команды. "Он просил нападающего - я купил ему нападающего. Не знаю, чем он недоволен. Я выполнил свою задачу по комплектации команды", – сказал Суркис. А на вопрос, будет ли какая-то санкция футболистам за суммарные 0:8 от "Челси", он ответил: Самая большая санкция - то, что они опозорились перед 65 тысячами болельщиков".
Как сообщалось ранее, Шуфрич поставил российских тренеров в пример Хацкевичу.
Также сообщалось, что,по мнению болельщиков, "Динамо" нужен новый тренер.
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