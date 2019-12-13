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Суркис принял кадровое решение по тренерскому вопросу после ничьей с "Лугано"

13 декабря, 17:31

Президент киевского "Динамо" не намерен увольнять Алексея Михайличенко

Михайличенко остается у руля "Динамо"

Михайличенко остается у руля "Динамо" / Фото: Dynamo.kiev.ua

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис после вчерашней ничьей с "Лугано" и вылета команды из Лиги Европы решил ничего не менять. Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко остается на своей должности и доработает как минимум до конца сезона 2019/20. Об этом сообщил сайт Tribuna.com со ссылкой на свои источники. Напомним, что в четверг киевляне не сумели добыть нужную победу в игре со швейцарским клубом.

Суркис считает, что 56-летнему специалисту следует дать возможность поработать с командой на зимних сборах и полноценно подготовить ее ко второй части сезона. Выводы о его работе будут сделаны уже по окончании текущего сезона. Сообщается, что до встречи с "Лугано" вопрос отставки также не поднимался. Напомним, что впервые за 15 лет "Динамо" на зимние сборы поедет в Турцию.

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Источник: Трибуна

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