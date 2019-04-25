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Суркис признал поражение "Динамо" в чемпионской гонке

Сегодня, 12:01

Киевляне упустили шанс сократить отставание от главного конкурента на "золото"

Игорь Суркис
Игорь Суркис. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал центральный матч 25-го тура чемпионата Украины между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" (0:0), который состоялся вчера на "Олимпийском". "Горняки" сохранили преимущество над киевлянами в семь очков за семь туров до финиша чемпионата.

"С точки зрения турнирной стратегии – это не хороший результат. Мы все понимаем, что за оставшиеся пять игр догнать "Шахтер", играя с ним на выезде, будет очень сложно. В плане интриги нужно было сегодня выигрывать. Для этого надо было проявить больше агрессии. Должны были совпасть отдельные факторы.

Да, мы не выиграли, но в каких-то моментах не проявили характер, не хватило командной мощи, не хватило игроков группы атаки. Соль и Беседин травмированы. Есть объективные и субъективные вещи, но на фоне "Шахтера", который стремится стать чемпионом, мы ничем не уступали", – считает Суркис.

Также владелец "Динамо" высказался в сторону главного арбитра встречи Виталия Романова. По мнению Суркиса, арбитр не справился со своей работой.

"Должно было быть идеальное судейство, которого не было. Не говорю, что арбитр подсуживал "Динамо" или "Шахтеру. Он просто не умеет судить. Ему нужно положить свисток и сказать, что он или не умеет, или не хочет судить такие матчи. Тот арбитр, который работал в кубковом матче, по сравнению с этим – профессор. Можно давать карточки, выгонять игроков с поля, но при этом давать людям играть в футбол. Во втором тайме он посадил игроков на свисток. Люди пришли посмотреть на футбол, а не на то, как судья бегает по полю и свистит", – заявил Игорь Михайлович.

Ране мы писали о скандале после игры "Динамо" - "Шахтер": Буяльский и Мораес сцепились в подтрибунном помещении. Скучное классико получило эмоциональное продолжение: игроки попытались выяснить отношения вне поля.

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Тег чемпионат Украины, Динамо Киев, Шахтер Донецк, Игорь Суркис

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Источник:

Динамомания

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