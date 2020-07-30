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Суркис рассказал, какое спиртное они с Луческу пили по случаю дня рождения Мирчи

30 июля, 12:52

Олег Люлька Олег Люлька

Накануне новому главному тренеру "Динамо" исполнилось 75 лет. Но отметили его чисто символически

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис раскрыл некоторые подробности того, как он поздравил нового главного тренера команды Мирчу Луческу с 75-летием, которое румынский специалист отметил накануне. Заявление президента столичного клуба прозвучало во время онлайн-презентации Луческу на посту тренера "Динамо".

"Мы поздравили Луческу. Приехали на базу, вручили ему букет цветов. Выпили буквально по 20 граммов вина и поехали по домам. А он остался работать", – отметил Игорь Суркис

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Мирча Луческу и Игорь Суркис

Мирча Луческу и Игорь Суркис / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Ранее появилось видео встречи Луческу со своим ассистентом Гусевым в VIP-ложе стадиона "Динамо". Румынский наставник киевлян тепло поприветствовал звездного игрока "бело-синих", который будет его помощником.

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Также была названа причина, по которой Луческу поселится на базе "Динамо". Так поступили из соображений безопасности. Тем не менее киевский клуб занимается поисками личного жилья для румынского тренера в столице Украины и ее окрестностях.

Все подробности в спецтеме Луческу и "Динамо"

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тренер день рождения вино Динамо Киев Мирча Луческу Игорь Суркис

Источник: Сегодня|Спорт

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