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Суркис рассказал, почему не увольняет Хацкевича с поста главного тренера "Динамо"

29 апреля, 10:06

По мнению президента "бело-синих", при белорусе команда прогрессирует. А скоро "Динамо" вообще будет не узнать

Александр Хацкевич
Александр Хацкевич. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал, почему не увольняет Александра Хацкевича с поста главного тренера "бело-синих". В нынешнем сезоне киевляне вылетели от "Шахтера" в Кубке Украины. Кроме того, практически лишились шансов на "золото" в национальном чемпионате, где отстают от "горняков" на 7 очков за 6 туров до финиша. Тем не менее президент столичного клуба пока даже не подвергает сомнению целесообразность дальнейшего пребывания Хацкевича у руля команды.

"Зависела ли судьба Хацкевича от матча с "Шахтером"? Я это даже не обсуждаю, – заявил "ПроФутболу" Игорь Суркис. – Он работает с теми, кто у него есть. Команда, я считаю, прогрессирует. У нас в команде много молодых ребят, травмы, нет нападающих, к сожалению. Восстановятся Соль и Беседин – это будет уже другая команда".

На уточняющий вопрос – закрывает ли Суркис вопрос по будущему Хацкевича в том плане, что белорус точно остается главным тренером киевлян – босс "бело-синих" ответил: "Вы мне опять про Хацкевича... У Хацкевича есть действующий контракт, не ищите сенсаций. По окончанию сезона мы сядем, все обсудим и решим, что будем делать дальше".

Напомним, в воскресенье "Динамо" при двух удалениях в своем составе обыграло на выезде "Львов" со счетом 1:0. Эта победа оставила киевлян в чемпионской гонке.

Также сообщалось, что Мирча Луческу извинился за свои слова о бывшем коуче "Динамо" Валерии Лобановском. В свое время румынский специалист выразил удивление шестому месту, которое Лобановскому отвел французский журнал "France Football" в списке лучших тренеров в истории футбола. "Жалею, что так получилось и прошу прощения", – сказал Луческу.

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Тег чемпионат Украины, Динамо Киев, Игорь Суркис, Александр Хацкевич

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Источник:

Footballhubua

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