Суркису на заметку: полиция отбила президента "Сампдории" у разгневанных ультрас

/ Фото: AFP

Президенту итальянского футбольного клуба "Сампдория" Массимо Ферреро понадобилась помощь полиции, чтобы избежать встречи с ультрас, которые хотели встретиться с ним, сообщает Football Italia.

Инцидент произошел 5 сентября в одном из ресторанов Генуи, где обедал Ферреро. Представители ультрас "Сампдории" окружили заведение, после чего начали требовать встречи с президентом, на которой собирались убедить его продать клуб.

Сообщается, что болельщики были в ярости. Охрана ресторана и местная полиция объединились, чтобы успокоить ситуацию и вывести Ферреро из здания.

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В двух стартовых турах итальянской Серии А в нынешнем сезоне "Сампдория" потерпела два поражения. Команда из Генуи занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата.

Разгромное поражение "Сампдории" от "Лацио":

Ранее мы писали, что пьяный футболист "Сампдории" пытался скрыться от полиции и протаранил несколько авто. В результате аварии также были повреждены еще несколько автомобилей и некоторые дорожные знаки.

Кстати, ранее сообщалось, что темнокожих футболистов призвали покинуть чемпионат Италии. В Серии А разгорелся расистский скандал после матча "Интер" – "Кальяри".

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