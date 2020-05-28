Суровое наказанные: Из-за нарушения правил карантина клуб лишили лидерства в чемпионате

Австрийская ассоциация футбола наказала лидера чемпионата страны ЛАСК снятием шести очков за нарушение правил карантина. Некоторое время назад команда тренировалась без каких-либо ограничений, хотя на тот момент в лиге были разрешены только индивидуальные занятия или в небольших группах.
Изначально в клубе опровергали информацию и даже обвинили источник, опубликовавший видео тренировки, в промышленном шпионаже. Правда, позже руководству ЛАСКа все же пришлось признать свою вину.
Руководство австрийского футбола посчитало такое поведение клуба нарушением правил честной игры и наказало их снятием шести очков и штрафом в 75 тысяч евро.
ЛАСК выиграл первый этап чемпионата Австрии, где набрал 54 балла. Согласно регламенту чемпионата, на втором этапе очки делятся на два. Существует два сценария применения санкций к команде:
- Если сезон в Австрии продолжится, очки будут вычтены из турнирной таблицы второго раунда. В этом случае ЛАСК опустится на второе место в таблице и будет иметь 21 балл.
- Если сезон будет прерван или завершен досрочно, то очки будут сняты по итогам первого раунда чемпионата. В этом случае ЛАСК сравняется по очкам с Зальцбургом, но будет им проигрывать по дополнительным показателям и, соответственно, останется без золотых медалей.
Отмечается, что ЛАСК уже подал апелляцию на решение Австрийской ассоциации футбола.
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