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Суровое наказанные: Из-за нарушения правил карантина клуб лишили лидерства в чемпионате

28 мая, 23:36

Александр Трикиша Александр Трикиша

Наказание от федерации может повлиять на распределение золотых медалей

Австрийская ассоциация футбола наказала лидера чемпионата страны ЛАСК снятием шести очков за нарушение правил карантина. Некоторое время назад команда тренировалась без каких-либо ограничений, хотя на тот момент в лиге были разрешены только индивидуальные занятия или в небольших группах.

Изначально в клубе опровергали информацию и даже обвинили источник, опубликовавший видео тренировки, в промышленном шпионаже. Правда, позже руководству ЛАСКа все же пришлось признать свою вину.

Руководство австрийского футбола посчитало такое поведение клуба нарушением правил честной игры и наказало их снятием шести очков и штрафом в 75 тысяч евро.

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ЛАСК выиграл первый этап чемпионата Австрии, где набрал 54 балла. Согласно регламенту чемпионата, на втором этапе очки делятся на два. Существует два сценария применения санкций к команде:

  • Если сезон в Австрии продолжится, очки будут вычтены из турнирной таблицы второго раунда. В этом случае ЛАСК опустится на второе место в таблице и будет иметь 21 балл.
  • Если сезон будет прерван или завершен досрочно, то очки будут сняты по итогам первого раунда чемпионата. В этом случае ЛАСК сравняется по очкам с Зальцбургом, но будет им проигрывать по дополнительным показателям и, соответственно, останется без золотых медалей.

Отмечается, что ЛАСК уже подал апелляцию на решение Австрийской ассоциации футбола.

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карантин чемпионат Австрии коронавирус ЛАСК

Источник: Сегодня|Спорт

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