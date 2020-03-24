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Суровые будни карантина в Испании: футболиста оштрафовали за поездку на авто в центр города

24 марта, 10:33

Елена Павлова

Игрок, который принадлежит "Манчестер Сити", оправился "за чем-то нужным"

20-летний полузащитник английского "Манчестер Сити" Педро Порро, выступающий на правах аренды за испанский "Вальядолид", был оштрафован полицией за нарушение правил карантина. Ранее президент Сербии пригрозил арестом игроку "Реала", если он еще раз выйдет из дома.

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В своем Twitter Порро объяснил ситуацию так: "Сегодня утром я совершил ошибку и хочу публично извиниться за это. Я поехал на своем автомобиле в центр Вальядолида за чем-то нужным, чего не было дома. Я жил в Боэсильо и у нас этого не было. Полиция не понимала, что я тут делаю, и выписала штраф. Я максимально уважаю карантин, но сегодня я ошибся и надеюсь, что это поможет другим людям. Хочу извиниться перед полицией Вальядолида".

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Испания на данный момент занимает третье место в мире по количеству зараженных коронавирусом. В стране зафиксировано более 35 тысяч случаев, 2311 из которых – летальные. Также мы сообщали, что новой жертвой коронавируса в Испании стал знаменитый футбольный вратарь.

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штрафы карантин футболист чемпионат Испании Вальядолид коронавирус

Источник: isport.ua

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