Свадьбе быть: Роналду интригующе ответил о будущих отношениях с Джорджиной

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду / Фото: Instagram

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Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду в интервью Пирсом Морганом рассказал, когда планирует жениться на своей девушке Джорджине Родригес. Ранее мы писали, что Роналду заплакал, увидев кадры с покойным отцом.

"Дорджина мне очень помогает. Я ее люблю. Однажды мы точно поженимся, почему нет. Это мечта моей мамы. Джорджина – мой друг, мы много говорим, открываем друг другу свое сердце", – сказал Роналду.

Пара начала встречаться в 2016 году. В ноябре 2017 года Родригес родила девочку, которую назвали Алана Мартина. Всего же у Роналду четверо детей — трое старших от суррогатных матерей. В официальном браке Родригес и Роналду пока не состоят.

Как мы сообщали, Роналду в 34 года остается самым быстрым нападающим в чемпионате Италии. В матче второго тура Серии А с "Наполи" (4:3) 34-летний форвард развил скорость 34,62 км/ч

Кстати, недавно невеста Криштиану Роналду показала первую любовь их дочери. Полуторагодовалая Ева влюбилась в мультяшного футболиста.

Смотрите покер Роналду в ворота сборной Литвы:

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