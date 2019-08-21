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Свершилось: ученые дали ответ, кто сильнее – Месси или Роналду

21 августа, 10:55

Больше не надо гадать

Лионель Месси и Криштиану Роналду

Лионель Месси и Криштиану Роналду / Фото: Getty Images

Ученые из бельгийского университета города Левен изобрели формулу для того, чтобы выявить лучшего футболиста мира. Они сравнили показатели двух игроков – Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

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Формула под названием VAEP считает не только голы и результативные передачи, но оценивает другие действие, такие, как удары, дриблинг, подкаты и другое. Ученые брали данные по аргентинскому и португальскому футболисту в период с 2013 по 2018 годы.

"В первые сезоны результаты Роналду и Месси были почти идентичными. Но в сезоне-2015/16 Месси начал обходить своего извечного соперника. Мы наблюдаем компромисс у многих футболистов, либо они совершают много действий с менее высокой ценностью — например, у Поля Погба", – рассказал один из иследователей.

Таким образом, индекс VAEP Месси составляет 1,21, а индекс Роналду — только 0,61. Это означает, что с Лео на поле "Барса" забивает на 1,21 гола больше, чем без него, в то время как с Роналду "Реал Мадрид" забивал 0,61.

Ранее мы сообщали, что пушка Месси в матче с "Ливерпулем" признана лучшим голом прошлого сезона. Победителя определяли путем голосования на официальном сайте УЕФА.

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Барселона Реал Мадрид Криштиану Роналду Лионель Месси Ювентус

Источник: Mirror

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