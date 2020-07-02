Светит 15 лет тюрьмы: юную дочку знаменитого российского вратаря обвиняют в торговле наркотиками

Пока что 17-летняя Ксения Малафеева помещена в стационар для проведения судебно-психиатрической экспертизы

Несовершеннолетняя Ксения Малафеева, дочь бывшего вратаря "Зенита" и сборной России по футболу Вячеслава Малафеева, обвиняется в торговле наркотиками. Ранее мы писали что друг Марадоны с наркотической зависимостью стал бомжом.

"Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о помещении в стационар Ксении Малафеевой для проведения судебно-психиатрической экспертизы. Постановление вынесено в рамках предварительного следствия. Малафеева обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ", – сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем Telegram-канале

Реклама

Ксения Малафеева / Фото: Instagram

По статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств 17-летней Ксении Малафеевой грозит до 15 лет лишения свободы, отмечает Championat.com. Добавим, что мать Ксении, Марина Малафеева, погибла в 2011 году в ДТП. В 2012 году Малафеев женился во второй раз – на Екатерине Комяковой.

Читайте также: Коронавирус косит российские клубы: на карантин ушла еще одна команда

Реклама

На протяжении карьеры, с 1999 по 2016 год, Вячеслав Малафеев выступал за петербургский "Зенит". С 2003 по 2012 год играл за сборную России. Сейчас 41-летний экс-футболист занимается бизнесом, ему принадлежит агентство недвижимости.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама