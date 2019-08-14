Свиридов: "Динамо" тормозит рынок платного телевидения"

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Директор по коммуникациям ФК "Шахтер" Юрий Свиридов, отвечая на вопрос о якобы отсутствии в Украине независимого футбольного транслятора, прокомментировал нежелание "Динамо" продать права на показ матчей отечественной Премьер-лиги телеканалам "Футбол 1"/"Футбол 2".

"Важный вопрос – это системный подход и бизнес-модель рынка телевизионных прав, – отметил Юрий Свиридов. – Есть платная модель, которую приняло абсолютное большинство стран Европы (бесплатная рекламная модель осталась только в странах постсоветских). Мое мнение – только платная модель по индивидуальной подписке позволит зарабатывать клубам принципиально другие деньги. Рекламная ТВ-модель и бесплатные показы в YouTube – это утопия".

"Динамо" тормозит рынок платного ТВ, прикрываясь тем, что "Футбол 1"/"Футбол 2" не является независимым транслятором. Но в то же самое время, матчи "Динамо" транслируются на канале "2+2", который также не является независимым транслятором. Об "отдать" права речь не идет. Права было предложено "продать" – и они были проданы. В тендере не участвовали "плюсы" (холдинг "1+1 Медиа" – прим.). Если мы хотим играть по правилам и строить цивилизованный рынок, зарабатывать – нужно предпринимать действия, направленные на созидание, а не на саботаж и разрушение", - считает Юрий Свиридов.

"Футбол 1/Футбол 2" – единственный системный футбольный канал, который инвестирует в покупку легального контента. Никого ведь не смущает тот факт, что матчи "Динамо" в Лиге Европы будут показывать именно каналы "Футбол 1"/"Футбол 2", не являющиеся независимым транслятором. Почему "плюсы" не показывают матчи "Динамо" в группе Лиги Европы? Возможно, Вы скажете, потому что Лига Европы – это УЕФА. Но в случае с единым пулом, в конечном итоге, спор также будут решать в CAS и УЕФА. И поверьте, другого варианта, чем платное ТВ, не будет. И от этого выиграют и "Динамо", и остальные клубы. Системный подход, рыночная бизнес-модель, централизованный маркетинг, только так" - написал в Facebook Юрий Свиридов.

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Как мы писали ранее, после домашней ничьей с "Брюгге" (3:3), которая привела к вылету из Лиги чемпионов, "Динамо" рассталось с главным тренером. Киевляне прекратили сотрудничество с Александром Хацкевичем, а вместе с ним уволен и весь тренерский штаб первой команды.

Также сообщалось, что такого у "Динамо" еще не было: Хацкевич стал автором позорного антирекорда. Впервые в своей истории киевский клуб пропускает сразу три Лиги чемпионов кряду.

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