Своих не бросаем: "Шахтер" взял к себе на борт оставшихся в аэропорту болельщиков
Шестерых пассажиров не пустили на самолет, но их приютил донецкий клуб
За полтора часа до отлета "Шахтера" из Франкфурта – из того же терминала вылетал рейс на Борисполь. И шестеро пассажиров не попали вовремя на борт (на личном досмотре была огромная очередь, и они не успели пройти проверку до окончания посадки). Самолет улетел без них. А бедолагам аэропортовские власти выдали памятки с телефонами украинского консульства, дескать, мы ни при чем, звоните и разбирайтесь со своими.
Неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы руководители делегации "Шахтера", узнав, что все шестеро (а среди них был и один подросток) – болельщики, прилетавшие в Германию на игру "оранжево-черных", приняли решение взять их к себе на борт.
В итоге фанаты не только почти вовремя добрались домой, но и получили памятный бонус – возможность перелета в одном самолете с любимой командой.
Напомним, что донецкий клуб в четверг вылетел из еврокубков. "Шахтер" проиграл на выезде "Айнтрахту" со счетом 1:4 и покинул Лигу Европы, первый матч в Харькове неделей ранее завершился вничью 2:2.
Первый матч в чемпионате Украины после зимней паузы "горняки" проведут в понедельник, 25 февраля. Соперником команды Паулу Фонсеки будет "Александрия", занимающая третью строчку в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Ранее наставник "Александрии" Владимир Шаран заявил, что его команда не собирается быть "мальчиками для битья". Мы проведем текстовый онлайн матча "Шахтер" – "Александрия".
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