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Сыгран первый матч отбора на чемпионат мира 2022 года

6 июня, 18:07

Команда Монголии обыграла Бруней и дала старт отборочной кампании мундиаля в Катаре

Старт отбора на ЧМ-2022
Старт отбора на ЧМ-2022. Фото: Twitter

Сборная Монголии по футболу дома одержала победу над командой Брунея со счетом – 2:0 в первом матче первого раунда азиатской зоны отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Забитыми мячами отметились Норджмоожиин Цеденбал (10-я минута) и Нараболд Ныам-Осор (69). Эта встреча стала первой в квалификационном турнире чемпионата мира 2022 года.

В азиатской квалификации чемпионата мира будет проведено четыре раунда, причем первые два раунда одновременно являются отбором на Кубок Азии 2023 года. В первом раунде 12 команд разбиты на шесть пар, которые проведут по два матча. Победители двухматчевого противостояния пройдут во второй раунд, где 40 команд будут разбиты на восемь групп по пять команд, победители групп и четыре лучшие сборные из занявших вторые места выйдут в третий раунд квалификации.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Напомним, что сегодня в Лиге наций будет сыгран второй полуфинал: онлайн матча Голландия – Англия.

А вчера первым финалистом стала сборная Португалии, которая обыграла Швейцарию – 3:1, хет-триком отметился Криштиану Роналду.

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Тег ЧМ-2022, сборная Монголии, сборная Брунея

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ТАСС

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